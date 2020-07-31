В Крыму столкнулись микроавтобус и грузовик: погибли восемь человек (фото)

В оккупированном Крыму произошло смертельное ДТП – столкнулись микроавтобус и грузовик. Жертвами аварии стали восемь человек, еще восемь – пострадали.

Как сообщает "Интерфакс" со ссылкой на свой источник, авто не разминулись на трассе "Таврида" рядом с Белогорском. По предварительным данным, водитель микроавтобуса уснул за рулем и врезался в грузовик.

Также известно, что среди пострадавших есть двое детей, их госпитализировали. По данным источника, водитель автобуса занимался частным извозом.

"Микроавтобус Mercedes Sprinter зарегистрирован на частное лицо в Краснодарском крае. Водитель занимался частным извозом", - рассказал источник.

Кроме того, появилась информация, что микроавтобус ехал в сторону Симферополя, а авария произошла на прямом участке дороги.

Напомним, ранее в оккупированном Крыму произошло смертельное ДТП: погиб пассажир легковушки. Водитель Рeugeot в Симферопольском районе не уступил дорогу автомобилю КамАЗ.

Также недавно в Крыму произошло ДТП с участием микроавтобуса и легкового автомобиля. В результате аварии пострадали шесть человек.

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