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В Крыму "суд" вынес абсурдный "приговор" Чубарову: в чем его обвинили оккупанты

1 июня, 11:38

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Лидеру крымских татар также присудили огромный штраф и 200 часов принудительных работ

Рефат Чубаров. Фото: facebook.com/dogrujol

Рефат Чубаров. Фото: facebook.com/dogrujol

Так называемый Верховный суд Крыма приговорил главу Меджлиса крымскотатарского народа Рефата Чубарова к шести годам тюрьмы за участие в митинге в 2014 году. Об этом сообщила в Telegram украинский омбудсмен Людмила Денисова.

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По ее словам, "суд" также постановил, что Чубаров должен будет заплатить штраф в размере 200 тыс. рублей и отработать 200 часов принудительных работ.

Денисова объяснила, что оккупанты вменяют Чубарову "организацию массовых беспорядков" 26 февраля 2014 под стенами крымского парламента.

"Именно в тот день состоялся многотысячный митинг крымских татар и проукраинских активистов в поддержку территориальной целостности Украины, который стал началом сопротивления российской оккупации. Среди тех, кто вышел под здание крымского парламента, был и Рефат Чубаров. Не признаю решение так называемого "Верховного суда Крыма", – написала Денисова.

Омбудсмен добавила, что с начала этого судилища Чубаров был лишен права на справедливое судебное разбирательство, доступа к правосудию и юридическую защиту, что является прямым нарушением европейской Конвенции по правам человека.

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"Призываю международное сообщество отреагировать на эти факты и усилить давление на агрессора, чтобы заставить выполнять нормы международного права и немедленно освободить всех, кого незаконно удерживают в РФ и на временно оккупированных территориях Крыма, Донецкой и Луганской областей", – резюмировала Денисова.

Напомним, ранее Чубаров заявлял, что Крым превращается в СССР последних лет. По его словам, оккупанты создают блага только для своих – военных и правоохранителей.

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