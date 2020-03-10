В Крыму турист погиб страшной смертью: подробности

В оккупированном Крыму турист сорвался с обрыва на мысе Фиолент и погиб. Его спутника чудом удалось спасти, сообщили в пресс-службе так называемого "Главного управления МЧС России по г. Севастополю".

Трагедия произошла около 14:00 9 марта в районе остановки общественного транспорта "Маяк". Мужчины упали с высоты около 16-ти метров. На помощь им бросились спасатели, но живым вытащить из воды удалось только одного. Спасенного мужчину госпитализировали с черепно-мозговой травмой и множественными переломами. Его состояние медики оценивают как средней тяжести.

Что касается погибшего мужчины, его личность пока не установили.

Напомним, недавно в Крыму на пирсе погибли два туриста – их смыла в море огромная волна. Все произошло около полудня 5 февраля в районе пляжа "Ласточкино гнездо" в Ялте.

Кроме того, ранее в Севастополе 14-летний подросток сорвался с прибрежных камней. Трагедия произошла недалеко от площади Захарова. Товарищ погибшего сразу же вызвал скорую помощь, но прибывшим на место медикам осталось лишь констатировать смерть пострадавшего.

Как живут люди на оккупированном полуострове – смотрите в сюжете:

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