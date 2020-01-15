В Крыму улицу назвали именем главаря боевиков ОРДО

Имя Захарченко решили дать улице в новом районе Симферополя

Александр Захарченко. Фото из архивов "Сегодня"

В оккупированном Крыму одной из улиц в жилом квартале Симферополя решили дать имя убитого главаря так называемой "ДНР" Александра Захарченко.

Об этом заявил "депутат" российской Госдумы Андрей Козенко в своем Facebook.

"Такое решение принято сегодня на заседании Комиссии по присвоению, изменению и аннулированию наименований элементов улично-дорожной сети и планировочной структуры Симферополя", – написал он.

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Козенко также уточнил, что улица расположена в микрорайоне "Крымская роза".

Новости "Сегодня" сообщали, что занявший после смерти Захарченко пост главаря "ДНР" Денис Пушилин сообщил о задержании всех якобы причастных к убийству Захарченко.

Служба безопасности Украины опубликовала аудиозапись с доказательством того, что в устранении Захарченко был прямо заинтересован Пушилин.

Также журналисты рассказали о том, как представители разных сфер влияния среди боевиков пытались добиться протекции от администрации президента РФ.

А опальный "экс-министр обороны ДНР" Игорь Гиркин-Стрелков заявил, что команде нынешнего главаря боевиков знали: с Захарченко что-то должно произойтив сентябре.

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