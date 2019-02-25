В Крыму умер бывший член Меджлиса
Чубаров сообщил о смерти бывшего члена Меджлиса
В оккупированном Крыму умер Шевкет Асанов, делегат Курултая крымскотатарского народа, член Меджлиса предыдущих созывов. Об этом в своем Facebook сообщил глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров.
"Из Крыма продолжают поступать горькие вести... Сегодня днем на 63-м году жизни скоропостижно скончался Шевкет Асанов, делегат Курултая крымскотатарского народа, член Меджлиса крымскотатарского народа предыдущих созывов", – написал он.
Ранее уполномоченный президента Украины по делам крымскотатарского народа, народный депутат Мустафа Джемилев назвал военным преступлением, что в Крым завезены 300 тысяч россиян. Также с Донбасса на оккупированный полуостров прибыли 250 тысяч человек, среди которых и бандиты, отметил он.
Напомним также, что в Меджлисе рассказали о том, как жители Крыма призывного возраста могут избежать службы в оккупационных Вооруженных силах РФ. Им достаточно зарегистрироваться в украинских военкоматах – при этом от срочной службы в Украине они освобождены.
Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " В Крыму умер бывший член Меджлиса". Другие Новости Крыма смотрите в блоке "Последние новости"
Источник:
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Брюсселе активисты устроили флешмоб с крымскотатарским флагом
Украинцы пытаются не дать Европе забыть об аннексии полуострова Россией и о гонениях крымчан