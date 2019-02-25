В Крыму умер бывший член Меджлиса

Чубаров сообщил о смерти бывшего члена Меджлиса

В 24-й бригаде рассказали подробности гибели бойца на передовой. Фото: Facebook

В Крыму умер бывший член Меджлиса //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/97a/7a9/5c697a7a9d747.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/97a/7a9/5c697a7a9d747.jpg 2019-02-25T19:48:00+02:00 Крым Чубаров сообщил о смерти бывшего члена Меджлиса

В оккупированном Крыму умер Шевкет Асанов, делегат Курултая крымскотатарского народа, член Меджлиса предыдущих созывов. Об этом в своем Facebook сообщил глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров.

"Из Крыма продолжают поступать горькие вести... Сегодня днем на 63-м году жизни скоропостижно скончался Шевкет Асанов, делегат Курултая крымскотатарского народа, член Меджлиса крымскотатарского народа предыдущих созывов", – написал он.

Ранее уполномоченный президента Украины по делам крымскотатарского народа, народный депутат Мустафа Джемилев назвал военным преступлением, что в Крым завезены 300 тысяч россиян. Также с Донбасса на оккупированный полуостров прибыли 250 тысяч человек, среди которых и бандиты, отметил он.

Напомним также, что в Меджлисе рассказали о том, как жители Крыма призывного возраста могут избежать службы в оккупационных Вооруженных силах РФ. Им достаточно зарегистрироваться в украинских военкоматах – при этом от срочной службы в Украине они освобождены.

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