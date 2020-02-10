В Крыму в автомобиле нашли изрезанного мертвого мальчика: подозревают мать ребенка

В оккупированном Крыму в Симферополе убили семилетнего ребенка. Тело мальчика нашли в салоне автомобиля. В числе подозреваемых – мать ребенка. Об этом сообщает Керчь.ФМ.
"Поздним вечером 8 февраля в салоне автомобиля, припаркованного на улице Сельвинского города Симферополя, было обнаружено тело 7-летнего мальчика с множественными колото-резаными ранениями в области живота и груди. Рядом с машиной с признаками медикаментозного отравления без сознания находилась женщина, как позже установило следствие – мать ребенка", – сообщили правоохранители.
Предварительно установлено, что утром 8 февраля 40-летняя женщина забрала сына у мужа, с которым он проживал после расставания родителей, и должна была вернуть ребенка в обозначенное время. Ближе к вечеру женщина перестала выходить на связь и родственники забили тревогу. Вечером ее в бессознательном состоянии с признаками отравления медикаментами обнаружили у машины прохожие, которые и вызвали копов.
Сейчас женщина находится в больнице.
Во время осмотра места преступления изъяли орудие убийства и пустые упаковки от сильнодействующих медицинских препаратов.
Начато уголовное производство.
Напомним, ранее на полуострове произошло жуткое преступление – отчим убил свою пятилетнюю падчерицу и пытался выехать в Украину вместе с другим ребенком.
Кроме этого, в аннексированном Крыму умерла 15-летняя девочка, которая приехала на отдых в Международный детский центр "Артек".
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