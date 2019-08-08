В Крыму в море нашли возбудитель холеры: два пляжа закрывают

На пляжах разместят информацию о запрете купания

В сети показали пустующие пляжи крымских курортов / Фото: Twitter

В Севастополе во временно оккупированном Крыму закрывают пляж "Омега" и парка Победы. Об этом сообщают Примечания.

Сообщается, что в распоряжении журналистов оказалось письмо так называемого Роспотребнадзора от второго августа 2019 на имя "главы" Севастополя Михаила Развожаева.

В нем ведомство просит городские власти запретить купание на пляжах "Омега" и парка Победы в оккупированном Севастополе, так как при отборе проб воды в ходе планового мониторинга упомянутых пляжей ФГКУЗ "противочумной станции Республики Крым" были выделены холерные вибрионы.

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В документе сообщается о выделении экспертизой штаммов V. Cholerae O1 и V.

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Об этом уже оповещены операторы пляжей – ООО "Крым-Комфорт", ООО "Де-Ви Крым" и департамент городского хозяйства Севастополя. "Роспотребнадзор" требует от них установить источники сброса сточных вод в море, а также разместить информационные щиты о запрете купания.

Предупреждать отдыхающих об опасности заражения хотят с помощью громкоговорителей.

Напомним, в городе Керчь в оккупированном Крыму российские военные и представители поискового движения проводили подводную экспедицию "Аджимушкай-2019". Россияне использовали гидрографическое судно Черноморского флота, чтобы найти остатки кораблей и самолетов.

Кроме этого, мы писали, что в крымских городах Армянске и Яны-Капу зафиксировали высокий уровень загрязнения воздуха. Отклонение от нормы местный Гидрометцентр фиксирует на протяжении последних двух недель.

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