В Крыму в результате ДТП пострадали три человека

Водитель не справился с управлением и врезался в дерево

Фото: Крым.Реалии

На трассе Алушта-Судак-Феодосия во временно окупированном Крыму произошло ДТП, в результате которого пострадали три человека. Об этом сообщает Крым.Реалии.

По информации источника, водитель BMW не справился с управлением и врезался в дерево. В результате автомобиль перевернулся и после этого загорелся.

На момент ДТП в салоне находились три человека: водитель и два пассажира. Их бригада скорой помощи доставила в Алуштинскую центральную больницу. Пострадавшие получили травмы разной степени тяжести.

Также сообщается, что пожар ликвидировали в течение 20 минут.

Напомним, за первые пять месяцев 2019 года в Украине произошло 60 128 дорожно-транспортных происшествий. В результате этих аварий погибли 1058 человек. Об этом сообщили в пресс-службе Патрульной полиции Украины.

В авариях пострадали 10 553 человека (в прошлом году за тот же период – 10 146), что на четыре процента больше, чем в прошлом году. Также серьезно увеличился показатель жертв автокатастроф – если в 2018-м за шесть месяцев на дорогах погибли 988 человек, то в нынешнем – 1058, что на 7,1% больше.

Кроме того, в Киевской области за сутки в ДТП пострадали трое детей. 15-летний парень попал под колеса автомобиля в Броварах, двое детей в Васильковском районе пострадали в результате столкновения Toyota Prado и Citroen. Еще один человек погиб в ДТП в Киево-Святошинском районе.

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