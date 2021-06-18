В Крыму во время ливня погиб человек

На полуострове на 17 и 18 июня объявлено штормовое предупреждение из-за ливней и сильного ветра

Во временно оккупированной Ялте во время ливня погиб один человек. Его унесло потоком воды. Погибший 1995 года рождения.

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Об этом сообщил самопровозглашенный глава полуострова Сергей Аксенов во время заседания оперативного штаба.

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Отмечается, что режим ЧС регионального масштаба из-за сильных ливней введен, помимо Керчи и Ялты, в Феодосии и Кировском районе.

Напомним, накануне циклон затопил Керчь, а теперь непогода добралась до курортной Ялты – машины плавают по городу, людей просят не выходить из дома. Въезд в Ялту закрыли и начали эвакуацию жителей из затопленных зон.

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Смотрите также фото и видео непогоды на юге страны в свободной Украине. В нескольких крупных городах улицы ушли под воду. Ветер вырвал деревья с корнями, а также поломал борды.

Также напомним, Харьков накрыла непогода – выпал сильный град, улицу затопило.

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