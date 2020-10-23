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В Крыму воду для Севастополя хотят качать из озера с рыбой (фото)

23 октября, 13:48

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная

В водоеме есть караси и окуни

В оккупированном Крыму, где заканчиваются последние запасы воды, пророссийские "власти" рассматривают озеро у горы Гасфорта в качестве одного из резервных источников водоснабжения Севастополя .

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Об этом сообщает "Крым. Реалии".

/ Фото: Крым.Реалии

По данным СМИ, первоначально водоем был хранилищем отходов от добывания флюсовых известняков Балаклавского рудоуправления. Но в конце 1980-х годов дробильно-сортировочную фабрику закрыли. Хранилище заполнилось водой от подземных источников и дождевых стоков.

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/ Фото: Крым.Реалии

Полный объем карьера составляет 2450 тысяч куб/м, площадь водного зеркала ‒ 35 гектаров, длина – 900 м, ширина ‒ 500 м, глубина ‒ 14 м.

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/ Фото: Крым.Реалии

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Также известно, что в озере есть водные растения и рыба, в основном карась и окунь.

/ Фото: Крым.Реалии

Напомним, в оккупированном Крыму в Изобильненском водохранилище, которое снабжает водой район Большой Алушты, значительно снизился уровень воды.

Кроме того, мы писали, что в Крыму из кранов потекла черная "вода".

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