В Крыму воду для Севастополя хотят качать из озера с рыбой (фото)

В оккупированном Крыму, где заканчиваются последние запасы воды, пророссийские "власти" рассматривают озеро у горы Гасфорта в качестве одного из резервных источников водоснабжения Севастополя .
Об этом сообщает "Крым. Реалии".
По данным СМИ, первоначально водоем был хранилищем отходов от добывания флюсовых известняков Балаклавского рудоуправления. Но в конце 1980-х годов дробильно-сортировочную фабрику закрыли. Хранилище заполнилось водой от подземных источников и дождевых стоков.
Полный объем карьера составляет 2450 тысяч куб/м, площадь водного зеркала ‒ 35 гектаров, длина – 900 м, ширина ‒ 500 м, глубина ‒ 14 м.
Также известно, что в озере есть водные растения и рыба, в основном карась и окунь.
Напомним, в оккупированном Крыму в Изобильненском водохранилище, которое снабжает водой район Большой Алушты, значительно снизился уровень воды.
Кроме того, мы писали, что в Крыму из кранов потекла черная "вода".
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