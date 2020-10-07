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В Крыму вспыхнул военный санаторий (видео)

7 октября, 09:45

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

Данных о пострадавших нет

В оккупированному Крыму в Ялте загорелся военный санаторий. Огонь распространился по кровле одного из корпусов здания.

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Как сообщили в Telegram-канале Mash, площадь возгорания составляет 1000 "квадратов", вся набережная Ялты в дыму. Из санатория эвакуировали 300 человек. Данных о пострадавших нет.

Видео: Telegram-канал/Mash

По предварительным данным, причина возгорания — замыкание проводки.

Видео: Telegram-канал/Крыминформ

Сообщается, что открытого огня уже нет.

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Видео: Telegram-канал/Mash

Отметим, санаторий "Ялта" расположен в центре города в 300 м от берега моря. Специализируется на лечении болезней системы кровообращения, органов дыхания нетуберкулезного характера, нервной системы.

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Ранее мы сообщали, что в Луганской области продолжается тушение лесных пожаров. Девять из десяти основных очагов возгорания ликвидировали. Ориентировочная площадь пожаров составляет 20 тысяч гектаров.

Также напомним, в областной клинической больнице Харькова на проспекте Независимости произошло возгорание. На место происшествия сразу же выехали пожарные подразделения.

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Крым Ялта санаторий Украина пожарные пожар
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