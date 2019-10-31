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В Крыму выпал первый снег: появилось видео

31 октября, 15:31

Снегом засыпало плато Ай-Петри

/ Фото: Pixabay

В оккупированном Россией Крыму на плато Ай-Петри выпал первый снег. Заснеженная вершина попала на видео – его опубликовало предприятие "Канатная дорога Мисхор – Ай-Петри" в Facebook.

В предприятии отметили, что сейчас температура воздуха в районе верхней станции канатной дороги "Мисхор-Ай-Петри" составляет один градус тепла.

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Ранее мы сообщали, что спустя месяц после первого снегопада в сентябре популярные горнолыжные курорты украинских Карпат снова засыпало снегом.

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Кроме того, мы писали, что ноябрь в целом ожидается по-зимнему суровым, с морозами и даже с дождем со снегом. Известный народный синоптик Украины Леонид Горбань сайту "Сегодня" озвучил прогноз погоды в Украине на последний осенний месяц.

А вот зима в Украине будет преимущественно теплой, с большим количеством дней с плюсовой температурой, чем в предыдущие годы. Это последствия изменения климата. Синоптики порадовали прогнозом на зиму-2020.

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видео Крым снег ай-петри

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