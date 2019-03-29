В Крыму выживают ПЦУ, чтобы отдать ее земли ФСБ

Чекисты облюбовали участок бывшей УПЦ КП в Симферополе

Фото: sharij.net.

В Крыму выживают ПЦУ, чтобы отдать ее земли ФСБ //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/0fc/79a/5c80fc79adaa8.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/0fc/79a/5c80fc79adaa8.jpg 2019-03-29T10:49:00+02:00 Крым Чекисты облюбовали участок бывшей УПЦ КП в Симферополе

В Симферополе на земельных участках, выделенных бывшей Крымской епархии УПЦ КП, начали строить жилищный комплекс для сотрудников ФСБ России.

Об этом сообщает крымский активист, директор "Национального газетно-журнального издательства" Андрей Щекун, пишут Крым Реалии.

"В Симферополе, у ликвидированной украинской школы-гимназии, на месте, где в 2013 году был выделен земельный участок под строительство Кафедрального Собора во имя Христа Спасителя Украинской Православной Церкви Киевского Патриархата, оккупанты без каких-либо решений начали строительство жилого комплекса для работников ФСБ России и начаты работы по геодезии для строительства храма, скорее всего московского патриархата...", – написал Щекун на своей странице в Фейсбуке.

Щекун ссылается на письмо российской администрации Симферополя к архиепископу Клименту, датированное 2015 годом. В нем власти города требовали от Крымской епархии УПЦ КП "добровольно отказаться от земельного участка с целью предоставления соответствующего участка ФСБ России по республике Крым и городу Севастополь для строительства многоквартирных жилых домов".

В свою очередь архиепископ Крымской епархии Православной церкви Украины (ПЦУ) Климент, комментируя информацию Щекуна, сообщил, что на указанном месте якобы будут строить церковь.

"Они буром брали образцы земли для того, чтобы сделать анализы перед проектированием церкви. Как мне сказали, там будет строиться церковь. Одновременно, рядом стояли краны, был разгружен камень, щебень и цемент", – рассказал архиепископ Климент.

По его словам, "то, что там происходит – нам (Крымской епархии ПЦУ – КР) не принадлежит".

"Нам принадлежит только земля, которая была оформлена до 2014 года. На эту землю у нас есть все документы, все акты. Поэтому кто там строит и что строит – я не знаю. Но началось строительство какого-то культового сооружения", – сообщил священник.

Между тем, оккупационные власти Крыма направили иск в суд с требованием освободить находящееся в т.н. госсобственности здание в центре Симферополя, которое сейчас занимает ПЦУ. Религиозная организация до сих пор не переоформила необходимые документы и находится вне правового поля РФ, сообщила в пятницу ТАСС т.н. министр земельных и имущественных отношений Крыма Анна Анюхина.

До аннексии Крыма Россией в 2014 году на полуострове существовало также около 15 приходов Киевского патриархата, в том числе храм возле Центрального рынка в Симферополе, но к настоящему моменту почти все они закрылись или перешли в структуру Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП).

Как сообщалось, российские силовики задержали в оккупированном Симфероле архиепископа Симферопольского и Крымского Православной церкви Украины Климента.

Ранее Синод ПЦУ обратился в ООН и ОБСЕ в связи с давлением в Крыму.

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