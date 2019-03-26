Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
26,89
30,45
УКР
Главная Больше  Новости в регионах Больше  Новости Крыма

В Крыму задержали журналиста, соскучившегося по "украинской весне"

Сегодня, 15:47

Евгения Гайворонского преследуют за антироссийские высказывания

Евгений Гайворонский. Фото: Facebook
Евгений Гайворонский. Фото: Facebook.
В Крыму задержали журналиста, соскучившегося по "украинской весне" //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/a2b/0b5/5c9a2b0b5acca.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/a2b/0b5/5c9a2b0b5acca.jpg Крым Евгения Гайворонского преследуют за антироссийские высказывания

В оккупированном Россией Крыму, где сегодня были задержаны крымскотатарские активисты, сообщают также о задержании ялтинского журналиста и блогера Евгения Гайворонского.

Как передает Крым.Реалии со ссылкой на знакомых журналиста, "его задержали из-за наркотиков".

Донецкий журналист и общественник Гайворонский перебрался на полуостров еще до т.наз. "крымской весны". А во время захвата полуострова в 2014 году и впоследствии активно поддерживал действия незаконных т.наз. "российских властей". Теперь же, пожив пять лет в условиях аннексии, Гайворонский говорит, что больше не верит в справедливость российского законодательства, а позицию новых властей Крыма называет "захватнической" и "хищной".

Некоторое время Гайворонский был корреспондентом крымской редакции российского издания "Комсомольская правда". После увольнения из нее стал сотрудничать с севастопольским изданием "Примечания", которое называют оппозиционным за критику местной власти.

Однако затем и сайт "Примечания" объявил, что​ прекратил сотрудничество с Гайворонским – после его "проукраинских высказываний" и комментариев, которые "не отражают позицию редакции".

Гайворонский же считает, что это случилось после его критики в адрес президента России Владимира Путина и российской "власти" полуострова.

В начале февраля Гайворонский заявил, что его избили. Нападение он связал со своими журналистскими расследованиями, а именно материалами о бизнесе ялтинского девелопера Дмитрия Тюкаева.

А 6 марта в Ялте российские силовики провели обыск у журналиста по месту его жительства. У Гайворонского были изъяты документы, электронная техника, телефон и компьютер.

Как сообщалось, сегодня на границе с Крымом украинские пограничники задержали боевика.

Также прокуратура АР Крым сообщила о подозрении гражданину Украины, призывавшему к совершению действий с целью изменения границ территории Украины. 

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Тег Россия, журналист, Крым, задержание

Вы сейчас просматриваете новость " В Крыму задержали журналиста, соскучившегося по "украинской весне"". Другие Новости Крыма смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Россия готовит ядерное оружие для Крыма: в разведке сообщили детали

Вчера, 16:45

Российские военные уже провели тренировки по транспортировке ядерных боеприпасов

Если Павлу Грибу не сделают операцию, он умрет – отец политзаключенного

Вчера, 15:12

Павел объявил голодовку для того, чтобы ему предоставили хотя бы минимальную медицинскую помощь

4 имени мужчин, которых нужно избегать

Стало известно, кто второй папа сына Сергея Лазарева

Заворотнюк раскрыла секрет, почему никто не видел ее беременной

Любовь Успенскую поймали на обмане

Украина под водой: ученые показали, где будет берег Черного моря

60-летняя Мадонна изменилась до неузнаваемости

"Это моя цель": Вакарчук заявил о новой революции в Украине

С вещами на выход: власти планируют сносить "хрущевки"

Букмекеры рассказали об изменениях в тройке фаворитов

Ассия Ахат показала подросшую дочь Юрия Никитина
Загрузка...

За долги по коммуналке могут забрать жилье: правда ли это и что нужно знать

Сегодня, 07:51

Квартиру могут забрать только в том случае, если задолженность превышает 83 тыс. грн

Переход на летнее время: Украина будет переводить часы еще два года

Сегодня, 07:19

Украина, как и Евросоюз, будет менять время еще минимум два года — до 2021 года

Соцпомощь по статусу хотят заменить помощью по уровню доходов: что это значит

24 марта, 07:51

Эксперты говорят, что придется менять все, включая систему налогообложения

Нужно зубрить: впечатления от похода на пробное ВНО

24 марта, 07:38

Журналист сайта "Сегодня" прошел пробное оценивание по украинскому языку и литературе

Мария Порошина обручилась со своим избранником

Польских: "Голубкина и стучала, и звонила, но я не открыла дверь"

Что происходит с организмом, если съедать одно яблоко в день?