В Крыму задержали журналиста, соскучившегося по "украинской весне"

Евгения Гайворонского преследуют за антироссийские высказывания

Евгений Гайворонский. Фото: Facebook.

В Крыму задержали журналиста, соскучившегося по "украинской весне" //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/a2b/0b5/5c9a2b0b5acca.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/a2b/0b5/5c9a2b0b5acca.jpg 2019-03-26T15:47:00+02:00 Крым Евгения Гайворонского преследуют за антироссийские высказывания

В оккупированном Россией Крыму, где сегодня были задержаны крымскотатарские активисты, сообщают также о задержании ялтинского журналиста и блогера Евгения Гайворонского.

Как передает Крым.Реалии со ссылкой на знакомых журналиста, "его задержали из-за наркотиков".

Донецкий журналист и общественник Гайворонский перебрался на полуостров еще до т.наз. "крымской весны". А во время захвата полуострова в 2014 году и впоследствии активно поддерживал действия незаконных т.наз. "российских властей". Теперь же, пожив пять лет в условиях аннексии, Гайворонский говорит, что больше не верит в справедливость российского законодательства, а позицию новых властей Крыма называет "захватнической" и "хищной".

Некоторое время Гайворонский был корреспондентом крымской редакции российского издания "Комсомольская правда". После увольнения из нее стал сотрудничать с севастопольским изданием "Примечания", которое называют оппозиционным за критику местной власти.

Однако затем и сайт "Примечания" объявил, что​ прекратил сотрудничество с Гайворонским – после его "проукраинских высказываний" и комментариев, которые "не отражают позицию редакции".

Гайворонский же считает, что это случилось после его критики в адрес президента России Владимира Путина и российской "власти" полуострова.

В начале февраля Гайворонский заявил, что его избили. Нападение он связал со своими журналистскими расследованиями, а именно материалами о бизнесе ялтинского девелопера Дмитрия Тюкаева.

А 6 марта в Ялте российские силовики провели обыск у журналиста по месту его жительства. У Гайворонского были изъяты документы, электронная техника, телефон и компьютер.

Как сообщалось, сегодня на границе с Крымом украинские пограничники задержали боевика.

Также прокуратура АР Крым сообщила о подозрении гражданину Украины, призывавшему к совершению действий с целью изменения границ территории Украины.

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