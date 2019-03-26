В Крыму задержали журналиста, соскучившегося по "украинской весне"
Евгения Гайворонского преследуют за антироссийские высказывания
В оккупированном Россией Крыму, где сегодня были задержаны крымскотатарские активисты, сообщают также о задержании ялтинского журналиста и блогера Евгения Гайворонского.
Как передает Крым.Реалии со ссылкой на знакомых журналиста, "его задержали из-за наркотиков".
Донецкий журналист и общественник Гайворонский перебрался на полуостров еще до т.наз. "крымской весны". А во время захвата полуострова в 2014 году и впоследствии активно поддерживал действия незаконных т.наз. "российских властей". Теперь же, пожив пять лет в условиях аннексии, Гайворонский говорит, что больше не верит в справедливость российского законодательства, а позицию новых властей Крыма называет "захватнической" и "хищной".
Некоторое время Гайворонский был корреспондентом крымской редакции российского издания "Комсомольская правда". После увольнения из нее стал сотрудничать с севастопольским изданием "Примечания", которое называют оппозиционным за критику местной власти.
Однако затем и сайт "Примечания" объявил, что прекратил сотрудничество с Гайворонским – после его "проукраинских высказываний" и комментариев, которые "не отражают позицию редакции".
Гайворонский же считает, что это случилось после его критики в адрес президента России Владимира Путина и российской "власти" полуострова.
В начале февраля Гайворонский заявил, что его избили. Нападение он связал со своими журналистскими расследованиями, а именно материалами о бизнесе ялтинского девелопера Дмитрия Тюкаева.
А 6 марта в Ялте российские силовики провели обыск у журналиста по месту его жительства. У Гайворонского были изъяты документы, электронная техника, телефон и компьютер.
Как сообщалось, сегодня на границе с Крымом украинские пограничники задержали боевика.
Также прокуратура АР Крым сообщила о подозрении гражданину Украины, призывавшему к совершению действий с целью изменения границ территории Украины.
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