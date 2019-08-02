На оккупированном полуострове это уже не первый случай

В Крыму зафиксировали повышенный уровень загрязнения воздуха 2019-08-02T14:57:00+03:00 Крым На оккупированном полуострове это уже не первый случай

В оккупированных крымских городах Армянске и Яны-Капу зафиксировали высокий уровень загрязнения воздуха. Отклонение от нормы местный Гидрометцентр фиксирует на протяжении последних двух недель.

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В атмосфере на полуострове – повышенный уровень диоксида серы, аммиака и формальдегида. С чем это связано, не сообщают. Между тем, как пишет сайт "Крым.Реалии", жители Армянска и Яны-Капу жалуются на ухудшение самочувствия и опасаются повторения прошлогодней ситуации.

Напомним, в конце августа 2018 года на заводе "Крымский Титан" произошел выброс химических веществ. Тогда все вокруг покрыло липким налетом, а металлические предметы быта у местных жителей ржавели в течение суток.

В итоге т. н. властями полуострова было принято решение об эвакуации детей из Армянска. По словам очевидцев, накануне в городе появилось множество автобусов, а также усиленные наряды полиции, а настроения в городе были близки к паническим. В свою очередь в Министерстве экологии Украины пояснили, что причиной химической катастрофы в оккупированном Крыму стал не кислотный накопитель завода "Титан", а выбросы в атмосферу, которые осуществляет этот завод.

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