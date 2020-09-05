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В Крыму зафиксировали рекордный прирост заражений коронавирусом

5 сентября, 11:52

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

Оккупационные власти заявляют о 2726 заболевших COVID-19 с начала пандемии

В оккупированном Крыму число выявленных за сутки новых случаев заражения коронавирусом впервые превысило 100 человек. Об этом в российской социальной сети сообщил так называемый главы Крыма Сергей Аксенов.

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"За 4 сентября на территории Республики Крым зарегистрирован 101 случай коронавирусной инфекции. 44 из них выявлены при обращении за медицинской помощью, 30 – среди контактных [лиц] по ранее зарегистрированным случаям, 26 – при скрининге здорового населения, 1 случай завезен с территории Украины", – заявил Аксенов.

Всего с начала года в Крыму обнаружили 2726 заболевших COVID-19. 32 пациента умерли, 1817 выздоровели. Ранее рекордный суточный прирост заболеваемости коронавирусной инфекцией в Крыму был зафиксирован 27 августа, когда заразились 84 человека.

Напомним, данные российских властей Крыма о распространении коронавируса не подтверждены международными организациями и другими независимыми источниками. Также правозащитники сообщали, что в Крыму специально занижают статистику COVID-19.

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Также глава Министерства здравоохранения Украины Максим Степанов объяснял, как Украина получает данные о коронавирусе из оккупированного Крыма.

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А правилах въезда на оккупированные территории во время карантина узнавайте из сюжета "Сегодня":

Крым и Донбасс: правила въезда на оккупированные территории

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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Крым Сергей Аксенов Украина коронавирус заболеваемость
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