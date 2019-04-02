Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
27,19
30,55
УКР
Главная Больше  Новости в регионах Больше  Новости Крыма

В Крыму зафиксировали вспышку кори

Сегодня, 15:17

С 1 апреля на полуострове стартовала "подчищающая иммунизация" против кори детского и взрослого населения

Фото: amicopediatra.it
Фото: amicopediatra.it.
В Крыму зафиксировали вспышку кори //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/1fc/6e3/5c51fc6e38669.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/1fc/6e3/5c51fc6e38669.jpg Крым С 1 апреля на полуострове стартовала "подчищающая иммунизация" против кори детского и взрослого населения

"Межрегиональное управление Роспотребнадзора по Республике Крым и г. Севастополю" заявило, что в Крыму зафиксировали 101 случай заболевания корью. Об этом сообщила пресс-служба "ведомства".

"За истекший период 2019 года в Республике Крым и г. Севастополе зарегистрировано 101 лабораторно подтвержденный случай заболевания корью, в том числе 5 случаев в г. Севастополе. Эпидемическое значение для распространения кори в регионах имели завозные случаи из Украины, а также наличие не привитых против кори лиц в очагах инфекции", – заявили в "управлении".

Кроме того, в "управлении" отметили, что с 1 апреля на полуострове стартует "подчищающая иммунизация" против кори детского и взрослого населения.

В Сумах шесть медработников роддома госпитализировали с подозрением на корь. Состояние медсестер и акушерок оценивают как средней тяжести.

Как выяснилось, заболевшие непосредственно контактировали с больной на корь беременной, которая умерла в этом же роддоме на прошлой неделе. Одна из заболевших медработниц по совместительству также дежурила в отделении для новорожденных местной детской больницы. Пока там никто не заболел, но карантин ввели до 15 апреля.

Напомним, в 2018 году от осложнений кори умерли 16 человек: 12 детей и 4 взрослых. При этом на протяжении года этот диагноз был поставлен 54,5 тысячам украинцев.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Тег Крым, корь, вспышка, заболеваемость

Вы сейчас просматриваете новость " В Крыму зафиксировали вспышку кори". Другие Новости Крыма смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Кто самая холодная мать по знаку зодиака?

Владимир Кличко отобрал ребенка у бывшей невесты

«Не менял мебель годами»: Ефим Шифрин показал, как живет

Бойфренд Юлии Началовой: «Мы себя обнадеживали»

Сорвавшаяся свадьба и другие неизвестные факты из жизни Миронова

Дмитрий Ланской показал красавицу-жену и подросших детей

Мария Порошина оставила маленького сына и уехала

Сергей Палкин: «Этот результат — наша общая беда»

Казарин рассказал, что ждет Украину в 2019 году

«Ну что, Галя, твое задание я выполнил. МХАТ я развалил»
Загрузка...

Пеня, суды, отключения: должников по коммунальным платежам ожидают более суровые наказания

Сегодня, 07:29

Новое законодательство в сфере энергорынка и жилищно-коммунальных услуг меняет отношения потребителей и поставщиков услуг

Поменять оператора, но оставить за собой номер: как будет работать новшество мобильной связи

Вчера, 07:19

Услуга будет бесплатной, но номер нужно верифицировать по владельцу

Чего ждать в апреле: доплата для пенсионеров и конец лечению без деклараций

31 марта, 07:51

С апреля многодетные семьи будут получать ежемесячную доплату в размере 1626 грн

Права с чипом для водителей и регистрация авто в два раза дороже: МВД готовит реформу

31 марта, 07:38

В МВД готовят крупные изменения в работе сервисных центров

Дочь Юлии Началовой простилась с мамой в письме

О чем жалеют разведенные женщины

Елена Беркова экстренно госпитализирована