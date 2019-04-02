В Крыму зафиксировали вспышку кори
С 1 апреля на полуострове стартовала "подчищающая иммунизация" против кори детского и взрослого населения
"Межрегиональное управление Роспотребнадзора по Республике Крым и г. Севастополю" заявило, что в Крыму зафиксировали 101 случай заболевания корью. Об этом сообщила пресс-служба "ведомства".
"За истекший период 2019 года в Республике Крым и г. Севастополе зарегистрировано 101 лабораторно подтвержденный случай заболевания корью, в том числе 5 случаев в г. Севастополе. Эпидемическое значение для распространения кори в регионах имели завозные случаи из Украины, а также наличие не привитых против кори лиц в очагах инфекции", – заявили в "управлении".
Кроме того, в "управлении" отметили, что с 1 апреля на полуострове стартует "подчищающая иммунизация" против кори детского и взрослого населения.
В Сумах шесть медработников роддома госпитализировали с подозрением на корь. Состояние медсестер и акушерок оценивают как средней тяжести.
Как выяснилось, заболевшие непосредственно контактировали с больной на корь беременной, которая умерла в этом же роддоме на прошлой неделе. Одна из заболевших медработниц по совместительству также дежурила в отделении для новорожденных местной детской больницы. Пока там никто не заболел, но карантин ввели до 15 апреля.
Напомним, в 2018 году от осложнений кори умерли 16 человек: 12 детей и 4 взрослых. При этом на протяжении года этот диагноз был поставлен 54,5 тысячам украинцев.
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