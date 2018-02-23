В Крыму закопали 90 килограммов "санкционного" мяса

Сегодня, 17:08

"Запрещенку" обнаружили в Ялте и уничтожили в яме Беккари

Фото: &quot;Сегодня&quot;
Фото: "Сегодня"

Подконтрольный оккупационным "властям" в Крыму Южнобережный отдел ветеринарного надзора обнаружил в Ялте 89 килограммов свинины и говядины без ветеринарных документов. Об этом сообщила пресс-служба оккупационного "Государственного комитета ветеринарии".

Комитет сообщил, что продукция была уничтожена в яме Беккари. 

Яма Беккари – это биотермическая яма, сооружение для биологического обеззараживания трупов животных. Через 20 суток после загрузки температура в яме поднимается до 65-70 градусов. В биотермических ямах разложение происходит под действием бактерий, а высокая температура обеспечивает гибель опасных микроорганизмов.

"За нарушение требований действующего законодательства правонарушитель привлечен к административной ответственности по ч. 2 ст. 10.8 КоАП РФ. Опасная продукция изъята из оборота и уничтожена в яме Беккари", – отметили ветеринары.

Напомним, в аннексированном Крыму российские чиновники продолжают осуществлять продуктовые рейды. В конце января в Феодосии Россельхознадзор обнаружил и сжег около 150 килограммов колбас и сыров украинского и европейского производства. Эта продукция попадает под санкции Кремля.

На днях в Крыму также задержали мужчину, который пытался ввезти на полуостров 20 килограммов украинской колбасы и сыраПродукты, примотанные скотчем к телу, были изъяты и якобы уничтожены.

Крым был незаконно аннексирован Россией в марте 2014 г. после проведения "референдума", не признанного ни Украиной, ни мировым сообществом. В том числе "крымский референдум" не признает и ООН. Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 г. началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 г. президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций.
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"Сегодня"

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