В Крыму закрывают один из главных туристических объектов: причина поражает

/ Фото: Pixabay

В аннексированном Россией Крыму, куда собрался президент РФ Владимир Путин, будет закрыт один из самых главных туристических объектов – парк львов "Тайган". Об этом говорится в колонке блогера Александра Горного на радио "Эхо Москвы".

"Тайган был построен в украинские времена на месте бывшей воинской части, точнее на том, что от него осталось. Растащили все, оставив скелеты зданий, развалины, в которые вдохнул жизнь основатель зоопарка "Сказка" Олег Зубков. На месте бывших солдатских казарм живут обезьяны, а в котельной – жирафы", – напомнил Горный.

Фото: Эхо Москвы

По его словам, 5 декабря 2019 года Белогорский суд РФ закрыл парк львов "Тайган" на месяц до 5 января, но и 5 января парк будет закрыт уже по решению Зубкова, так как последнему нужно решить свой спор с органами крымской "власти" и оспорить решения местных судов.

"Что интересно, некоторые суды он выигрывает, но не в Крыму, но об этом его оппоненты предпочитают молчать. Почему его закрыли на месяц? Причина проста – нашли пару кусков просроченного мяса!!!!!!!! И это не шутка…", – написал Горный.

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Фото: Эхо Москвы

Блогер также задается вопросом, чем же так называемое "Министерство туризма Крыма" будет развлекать туристов, "лживой статистикой по турпотоку?"

Пока парки будут закрыты, отмечет Горный, десятки работников пойдут сначала в оплачиваемый отпуск, а затем – в неоплачиваемый. "Без работы останутся десятки экскурсоводов, сотни предпринимателей, работающие в парке со своими торговыми точками", – пишет блогер.

Горный отмечает, что "скоро мы можем увидеть, как в Крыму реализуется очередной рейдерский захват".

Как писал сайт "Сегодня", в оккупированном россиянами Крыму была приостановлена реконструкция набережной в Евпатории. При этом причиной прекращения ремонта представители оккупантов называют отсутствие средств, необходимых для проведения работ. Как заявил оккупационный "министр" строительства и архитектуры Михаил Храмов, подрядчик не выполнил до конца взятые на себя обязательства и для завершения работ на объекте потребуется повторное финансирование.

Ранее мы также сообщали, что в Симферополе снова начались проблемы с водой: 2 декабря часть города осталась без водоснабжения: Симферопольское водохранилище высохло практически до дна. И теперь по пересохшему дну одного из крупнейших водоемов полуострова, которое еще совсем недавно было полностью покрыто водой, ходят люди и ездят автомобили.

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