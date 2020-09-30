В Крыму заметили огромный смерч: фото и видео

В оккупированном Крыму местные жители заметили большой смерч.
Соответствующие фото и видео опубликовали в соцсетях.
Пользователи отмечают, что торнадо пронесся в море у берегов поселка Утес под Алуштой. Это произошло утром 30 сентября.
Напомним, в конце августа в Крыму большой смерч образовался вблизи Евпатории, а также в Сакском, Черноморском районах неподалеку от побережья Черного моря. Как известно, водяные смерчи не характерны для этой территории. Однако сейчас в Украине такие явления начали появляться из-за изменения климата.
Также подобное природное явление заметили на одном из полей полуострова, однако автор ролика не указал, где именно были сделаны эти кадры.
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