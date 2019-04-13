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В местной прессе рассказали о трудностях жизни крымчан после российской оккупации

Сегодня, 15:10

Люди жалуются на отсутствие работы, воду и аграрный сектор

Фото: flickr.coм/Alexxx Malev
Фото: flickr.coм/Alexxx Malev.

В газетах временно аннексированного Крыма опубликовали материалы, где рассказывают о трудностях жизни на полуострове после оккупации боевиками. Одним из ярких примеров является Красноперекопский район, пишет издание "Крым.Реалии".

"Крымская правда" в статье "Соленая земля Крыма" пишет о жизни в Красноперекопском районе, который до недавнего времени считался "передовиком рисосеяния Украины".

"Северо-Крымский канал стал спасением, а потом гибелью района, в котором живут 24 тысячи человек. Сейчас это приграничная часть полуострова. Но заборы и военные части не могут заменить рис", – отмечает газета.

В качестве примера издание приводит село Рисовое, которое "жило благодаря одноименной культуре, по-другому тут не умели": "Когда в 2014 году был перекрыт Северо-Крымский канал, начало умирать и село". Вместо риса, как отмечает КП, "теперь здесь пограничники".

"Люди жалуются не только на то, что могут закрыть школу, что нет работы, но и на воду. Кофе и чай некоторые пьют с солью. Из кранов здесь течет соленая вода. Из-за нее ломаются стиральные машины, техника не справляется с нагрузкой. В прошлом году жители Рисового специально заказывали пресную воду, потому что соленые компоты пить никто не хотел", – рассказывает газета.

Напомним, мы сообщали о том, что в этом году восток и центр Крыма могут столкнуться с недостатком воды , а водохранилище, из которого поставлялся ресурс крупнейшим городам полуострова, уже опустело.

Также мы писали, что в общем за 2018 год на территории аннексированного полуострова собрали урожай хуже, чем за прошлые годы.Засуха уничтожила большую часть посевов. "Такого низкого урожая в аграрной истории полуострова в ХХІ веке еще не было — в самом неурожайном 2013-м году собрали 764,8 тысяч тонн зерна", — уточняют в издании.

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Тег Крым, крымчане, крымский полуостров , оккупация Крыма, рисовые поля

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Источник:

Крым.Реалии

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