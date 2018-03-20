В Минтрансе РФ рассказали, когда откроют автомобильную часть Крымского моста

Сегодня, 11:05

На первом этапе – сразу после ввода моста в эксплуатацию – проезд будет открыт для легкового транспорта и автобусов, обеспечивающих пассажирские перевозки

Керченский мост. Фото: most.life
Керченский мост. Фото: most.life

Министерство транспорта РФ заявило, что автодорожную часть Крымского моста введут в эксплуатацию в мае 2018 года.

"На первом этапе – сразу после ввода моста – проезд будет открыт для легкового транспорта и автобусов, обеспечивающих пассажирские перевозки. Открытие движения для грузового транспорта планируется на втором этапе – в конце 2018 года", – говорится в сообщении.

Напомним, президент РФ Владимир Путин уже заявил, что Крымский мост будет открыт для движения транспорта в ближайшее время.

Ранее мы сообщали, что в России похвастались очередным достижением на строительстве Крымского моста. Строители моста через Керченский пролив отрапортовали, что якобы возвели все опоры для создания автодорожной части моста.

Строители моста также заявили, что якобы возвели 50% опор под железную дорогу, а также на 95% завершили сборку пролетов под автодорогу.

Напомним, посол США в Украине Мари Йованович отмечает, что строительство моста через Керченский пролив Российской Федерацией мешает осуществлению транспортного сообщения Украиной с международными рынками.
Россия, Крым, керченский мост

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Источник:

"Сегодня"

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