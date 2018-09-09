МинВОТ назвало условие возобновления подачи воды в Крым

Оккупант ни разу не просил Киев возобновить поставки воды на полуостров

Обсуждение вопроса возобновлении подачи воды в Крым, где ранее из-за засухи был объявлен режим чрезвычайной ситуации, возможно лишь после признания Россией факта оккупации украинского полуострова.

Об этом в эфире "Эспрессо.TV" заявил заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Юрий Грымчак.

"Могу сказать официально. Первое, Российская Федерация, как страна-оккупант в Крыму, как страна-агрессор, не обращалась к Украине официально по вопросам представления воды. Второе, если есть такое желание, то сначала надо обратиться к Украине и признать факт оккупации Крыма. Без этого вообще не о чем говорить", – сказал он.

Лишь после того, как Москва выполнит два эти условия, можно рассуждать о том, "сколько им будет стоить эта вода".

Кроме того, Грымчак добавил, что вся ответственность за экологическое бедствие в Армянске, за уничтожение зеленого травяного покрова в Степном Крыму и другие техногенные катастрофы несет исключительно Кремль.

Ранее сайт "Сегодня" писал о главных подробностях химической катастрофы в Крыму.

В Главном управлении разведки украинского Минобороны сообщили, что выброс химических веществ произошел по вине российских военных, которые проводили в том районе учения.

Как сообщалось, народный депутат Украины и глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров заявил, что выброс неизвестного химического вещества в Крыму Россия намерена использовать для давления на Украину ради подачи воды на оккупированный полуостров.