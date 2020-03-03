В Молдове на конкурсе вино из Крыма назвали "российским"

Вино из оккупированного Крыма приняло участие в конкурсе в Молдове

В Молдове организаторы винного конкурса Eurasia Wine & Spirits Competition 2020 назвали "российским" вино из оккупированного Россией Крыма.

Как сообщает молдавский портал о виноделии и виноградарстве, по результатам конкурса, вино "Бастардо Массандра" 2015 года, которое якобы произведено в России, вошло в десятку лучших вин.

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Ранее сообщалось, что сопровозглашенное "руководство" винзавода "Массандра" в оккупированном Крыму провело переоценку коллекционного вина и заработало около 43 млн рублей (664,6 тыс. долларов).

За полгода предприятие реализовало 7,5 тысяч бутылок коллекционного вина, которое было оценено по новой методике, на общую сумму 42,7 млн рублей.

"Массандра" – крупнейший производитель вина в Крыму. После оккупации Крыма в 2014 году оккупационная власть полуострова передала "Массандру" в управление делами президента Российской Федерации.

Энотека "Массандры" до оккупации насчитывала около 1 млн бутылок коллекционных вин свыше 800 наименований. Коллекция предприятия – крупнейшая в мире, в 1988 году ее занесли в Книгу рекордов Гиннеса.

Подробней, как россияне захватывали украинский полуостров, читайте в материале "Сегодня" "Зеленые человечки", приказ не стрелять и битва за корабли: хроника оккупации Крыма-2014.

Все подробности в спецтеме Эскалация конфликта в Сирии

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