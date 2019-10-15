В Москве суд рассмотрит апелляцию осужденного "за шпионаж" украинца

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Верховный суд России сегодня, 15 октября, рассмотрит апелляцию на приговор украинцу Константину Давыденко, которого в оккупированном Крыму осудили к 10,5 лет колонии строгого режима за шпионаж. Об этом сообщает "Крым. Реалии".

Как рассказала адвокат Давыденко Ольга Динзе, процесс будет закрытый.

"Я буду требовать смягчить наказание", – отметила правозащитница и добавила, что что с учетом того, что Давыденко признал вину, она считает приговор "излишне суровым".

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Ранее мы сообщали, что жесткий приговор украинцу Константину Давыденко, которого "Верховный суд Крыма" признал виновным в шпионажев пользу Украине, обеспокоил США.

Напомним, что Давыденко был задержан в Севастополе 11 февраля прошлого года. Согласно сфабрикованному против него делу, мужчина якобы собирал "сведения о новейших образцах военной техники, электроники, средств связи третьего поколения и приборов ночного видения" на оккупированном полуострове, чтобы потом их якобы передать СБУ.

Кроме того, с полуострова в Москву для участия в заседании Верховного суда РФ, где будут слушать апелляцию на их приговор, этапировали украинцев Владимира Дудку и Алексея Бессарабова.

Также ранее Северо-Кавказский окружной военный суд в российском Ростове-на-Дону вынес приговор фигурантам так называемого "дела Хизб ут-Тахрир" Ремзи Меметову, Руслану Абильтарову, Энверу Мамутову и Зеври Абсеитову.

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