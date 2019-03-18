В НАТО призвали Россию вернуть Крым Украине – заявление

Любые попытки узаконить или нормализовать незаконную аннексию Крыма должны быть прекращены

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В НАТО призвали Россию вернуть Крым Украине – заявление //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/5fb/fd7/5c75fbfd78bd7.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/5fb/fd7/5c75fbfd78bd7.jpg 2019-03-18T13:18:00+02:00 Крым Любые попытки узаконить или нормализовать незаконную аннексию Крыма должны быть прекращены

В связи с пятилетием незаконной аннексии Крыма Россией Северо-Атлантический Совет НАТО выступил с заявлением, в котором призывал РФ вернуть Крым Украине.

"Пять лет назад Россия применила силу против Украины, чтобы незаконно и незаконно аннексировать Крым. Это нарушение суверенитета и территориальной целостности Украины является серьезным нарушением международного права и серьезным вызовом евроатлантической безопасности. Мы решительно осуждаем этот акт, который мы не признаем и не признаем. Мы призываем Россию вернуть контроль над Крымом Украине", - говорится в заявлении, распространенном в понедельник в Брюсселе штаб-квартирой альянса.

В этой связи союзники вновь подтвердили полную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ и территориальных вод. "Крым это территория Украины", – подчеркнули в Северо-Атлантическом Совете.

Союзники также выразили глубокую обеспокоенность в связи с нарушениями прав человека, совершаемыми в незаконно аннексированном Крыму против украинцев, крымских татар и представителей других местных общин.

"Эти нарушения включают внесудебные убийства, похищения, насильственные исчезновения, насилие, произвольные задержания, аресты и пытки. Несмотря на постановление Международного Суда 2017 года, Меджлис, орган самоуправления крымских татар, подвергается преследованиям и запрещен на своей родине", – констатировали в НАТО.

В связи с этим союзники призвали РФ немедленно положить конец всем нарушениям и злоупотреблениям в незаконно аннексированном Крыму, освободить украинских политических заключенных и заложников и предоставить международным организациям доступ в Крым.

"Любые попытки узаконить или нормализовать незаконную аннексию Крыма должны быть прекращены, включая автоматическое введение российского гражданства, насильственное перемещение населения, призыв в армию РФ и незаконное проведение российских избирательных кампаний", – подчеркнул Северо-Атлантический Совет НАТО.

Союзники также осудили "продолжающееся широкомасштабное наращивание военной мощи России в Крыму" и высказали обеспокоенность в связи с усилиями РФ и заявленными планами "дальнейшего наращивания военной мощи в Черноморском регионе".

"Мы также осуждаем строительство Россией моста через Керченский пролив, который представляет собой еще одно нарушение суверенитета и территориальной целостности Украины и создает дополнительные трудности для экономики Украины. Неоправданное применение Россией военной силы против украинских кораблей и военно-морского персонала в районе Азовского моря и Керченского пролива в ноябре 2018 года является частью более широкой модели российских агрессивных действий в регионе", - констатировали в НАТО.

В этой связи союзники призвали РФ в соответствии с резолюцией 73/194 Генеральной ассамблеи ООН от 17 декабря 2018 года "безоговорочно освободить задержанных украинских членов экипажа, вернуть захваченные суда и выполнить свои международные обязательства, обеспечив беспрепятственный доступ в украинские порты, в Азовское море и свободу судоходства".

"Реакция НАТО на незаконные действия России в Украине осуществляется вместе с общими международными усилиями, которые включают в себя санкции. Невозможно вернуться к нормальному сотрудничеству, пока не произойдет четкого, конструктивного изменения в действиях России, которая продемонстрирует соблюдение международного права, ее международных обязательств и ответственности", - подчеркнули в альянсе.

Напомним, что посвященное пятой годовщине российской оккупации украинского полуострова заседание проходит в Брюсселе под председательством Высокого представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерики Могерини.

Как мы писали, ранее Госдепартамент США осудил аннексию Крыма, подчеркнув, что Вашингтон не признает и никогда не признает контроль Кремля над полуостровом.

Мы также писали, что по этому поводу Канада также обратилась к Украине. Министр обороны страны Харджит Сейджжан отметил, что Оттава продолжает непоколебимо поддерживать Киев и продолжает помогать в укреплении безопасности и стабильности Украины.

Заседание министров иностранных дел 28 стран ЕС в Брюсселе, на котором среди прочих будет поднят также и вопрос оккупации Россией Крыма, является одной из главных тем дня. С остальными темами вы можете ознакомиться на сайте "Сегодня":

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