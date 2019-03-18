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В НАТО прокомментировали планы России по милитаризации Черноморского региона

Сегодня, 13:59

Москва продолжает широкомасштабное наращивание военной мощи в Крыму, отметили в Альянсе

Фото: Flickr
В НАТО прокомментировали планы России по милитаризации Черноморского региона //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/92a/c39/5c892ac394151.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/92a/c39/5c892ac394151.jpg Крым Москва продолжает широкомасштабное наращивание военной мощи в Крыму, отметили в Альянсе

Страны – члены НАТО обеспокоены планами России по дальнейшему наращиванию военной мощи в Черноморском регионе. Об этом говорится в заявлении Совета Североатлантического альянса, распространенном в понедельник в Брюсселе в связи с пятой годовщиной проведения референдума в Крыму, в результате которого полуостров воссоединился с РФ.

"Мы осуждаем продолжающееся и широкомасштабное наращивание военной мощи России в Крыму и обеспокоены усилиями и заявленными планами России по дальнейшему наращиванию военной мощи в Черноморском регионе", - отмечается в нем.

Северо-Атлантический Совет НАТО также выступил с заявлением, в котором призывал РФ вернуть Крым Украине.

"Пять лет назад Россия применила силу против Украины, чтобы незаконно и незаконно аннексировать Крым. Это нарушение суверенитета и территориальной целостности Украины является серьезным нарушением международного права и серьезным вызовом евроатлантической безопасности. Мы решительно осуждаем этот акт, который мы не признаем и не признаем. Мы призываем Россию вернуть контроль над Крымом Украине", - говорится в заявлении.

Напомним, что посвященное пятой годовщине российской оккупации украинского полуострова заседание проходит в Брюсселе под председательством Высокого представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерики Могерини.

Как мы писали, ранее Госдепартамент США осудил аннексию Крыма, подчеркнув, что Вашингтон не признает и никогда не признает контроль Кремля над полуостровом.

Мы также писали, что по этому поводу Канада также обратилась к Украине. Министр обороны страны Харджит Сейджжан отметил, что Оттава продолжает непоколебимо поддерживать Киев и продолжает помогать в укреплении безопасности и стабильности Украины.

Заседание министров иностранных дел 28 стран ЕС в Брюсселе, на котором среди прочих будет поднят также и вопрос оккупации Россией Крыма, является одной из главных тем дня. С остальными темами вы можете ознакомиться на сайте "Сегодня":

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Тег Россия, НАТО, Крым, Черное море

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Источник:

ТАСС

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