В оккупированном Крыму исчезли захваченные Россией корабли ВМС Украины

Сегодня, 14:53

Из трех военных кораблей в порту Керчи остался только буксир "Яны Капу"

Фото: AFP
Фото: AFP

Из порта аннексированной Россией Керчи исчезли захваченные бронированные артиллерийские катера "Никополь" и "Бердянск".

Как сообщает "Керчьинфо", в порту, в который изначально доставили украинские корабли, сейчас находится только буксир "Яны Капу". Куда перевезли два катера ВМС Украины, остается неизвестно.

Напомним, 25 ноября Россия неожиданно перешла в "наступление" на Азове, напав на украинские корабли МБАК "Бердянск", РБК "Яны Капу" и МБАК "Никополь". Корабль ФСБ РФ сначала протаранил украинский буксир, после этого агрессор еще открыл огонь, в результате чего ранения получили шесть украинских моряков. Также был и захват судна – 24 моряка оказались в заложниках.

Кроме того, позже в СБУ сообщили, что россияне напали на украинцев десятью кораблями, вертолетами и самолетами. В спецслужбе также указали, что один из российских штурмовиков использовал против украинских катеров две боевые неуправляемые ракеты.

Также стало известно, что во время инцидента на Азове катера РФ так гнались за украинскими, что столкнулись друг с другом.
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