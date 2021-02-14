В оккупированном Крыму на трассе столкнулись 32 автомобиля (видео)

В ДТП никто не пострадал

В Симферопольском районе оккупированного Россией Крыма на автодороге Симферополь – Алушта – Ялта в субботу, 13 февраля, из-за сложных погодных условий произошла серия дорожно-транспортных происшествий с участием 32 автомобилей.

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Об этом сообщают местные телеграм-каналы.

В Сети также разместили видео с места массовой аварии.

На видео видно множество стоящих вдоль дороги покореженных автомобилей

Согласно сообщениям с места происшествия, люди в ДТП не пострадали, но многие машины серьезно повреждены.

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Напомним, в США из-за гололеда на автомагистрали штата Техас столкнулись сотни автомобилей, погибли пять человек и 36 пострадали.

Мы также сообщали, что под Киевом из-за сложных погодных условий внедорожник выехал на встречку и врезался в бензовоз, трех человек госпитализировали с тяжелыми травмами.

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