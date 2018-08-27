В оккупированном Крыму на улице прозвучала песня "Океана Эльзы": появилось видео

Сегодня, 12:10

Украинский язык публично и на всю улицу не часто можно услышать на оккупированных территориях

Украинская песня на улице Симферополя. Фото: скриншот
Украинская песня на улице Симферополя. Фото: скриншот

В оккупированном Крыму на украинском языке прозвучала песня популярной украинской группы "Океан Эльзы". Об этом написал в Twitter пользователь Aliev Eldar.

"Оккупированный Крым. Центр Симферополя – играет украинская песня группы "Океан Эльзы": "Я не сдамся без боя", – написал пользователь.

Пророссийски настроенные пользователи сети в комментариях в основном возмутились, что якобы нет ничего особенного в том, что на оккупированной территории посреди улицы звучит украинский язык. А вот патриоты Украины порадовались.

"Большое спасибо! Это осветило мне сегодня на сердце".

"Мурашки по коже. За песню возможно в РФ потерять жизнь или волю".

"Странно, что их там же не забрали за экстремизм", – пишут пользователи соцсетей.

Напомним, в прошлом году в Ялте на улице неожиданно включили гимн Украины. Возле магазина внезапно, вместо развлекательной музыки, начала звучать украинская мелодия.

Как обещал ранее президент Украины Петр Порошенко, гимн Украины будет звучать на Донбассе и в Крыму. Отметим, что в 2018 году исполнилось 26 лет музыкальной редакции государственного гимна.

Крым был незаконно аннексирован Россией в марте 2014 г. после проведения "референдума", не признанного ни Украиной, ни мировым сообществом. В том числе "крымский референдум" не признает и ООН.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 г. началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 г. президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций.
Крым, песня, океан эльзы

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"Сегодня"

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