В оккупированном Крыму назначили "суд" по делу Балуха
В Крыму назначили "суд" по делу Балуха, который голодает более 55 дней
В подконтрольном РФ Раздольненском райсуде Крыму 15 мая запланировано судебное заседание по сфабрикованному уголовному делу против украинского активиста Владимира Балуха, который в знак протеста голодает более 55 дней.
Об этом сообщает "Крымская правозащитная группа" (КПГ) в Facebook.
"Дело рассматривает "судья" Татьяна Пыркало. Начало заседания назначено на 12:00", – отметили в организации.
"Это уголовное дело против украинца (ст.321 ч.2 УК РФ) открыли в августе 2017 года, после того, как Балух и его адвокат подали жалобу в полицию на незаконные действия начальника Раздольненского ИВС Валерия Ткаченко, который оскорблял и ударил украинца.
В ответ Ткаченко подал свою жалобу на украинца. По заявлению Ткаченко Следственный комитет РФ 22 августа 2017 года возбудил уголовное дело против активиста", – говорится в сообщении.
"На предыдущих судебных заседаниях "прокурор" зачитал обвинительное заключение, согласно которому 11 августа 2017 года Балух, находясь в ИВС,"нанес начальнику этого учреждения удар локтем, а затем – флаконом моющей жидкости по левой руке".
Такими действиями украинец, по мнению следствия, причинил начальнику ИВС "физическую боль, не повлекшую телесных повреждений и расстройства здоровья", – сообщили в КПГ.
Сам активист и его защита заявляют, что это Ткаченко напал на Балуха, а именно, ударил, оскорблял нецензурной бранью, унижал по национальному признаку.
Подчеркивается, что все это было зафиксировано на видео в ИВС. Но по заявлению Балуха расследование в отношении Ткаченко так и не начали.
"На прошлом заседании, 11 апреля 2018 года, был допрошен начальник ИВС Валерий Ткаченко, который выступает в качестве потерпевшего. В своих показаниях Ткаченко отрицал, что систематически оскорблял Балуха по национальному или политическому признаку, а также отрицал оскорбления его родителей", – напомнили в "Крымской правозащитной группе".
Заместитель председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ахтем Чийгоз рассказал, что сотрудники симферопольского СИЗО продолжают давление на Владимира Балуха, передает "Крым.Реалии".
"Состояние у него сложное: постоянно продолжают проводить обыски, проверки. Балух настойчив в своих требованиях и голодание не прекращает. Он держится", – заявил Чийгоз.
Эксперт Крымской правозащитной группы Владимир Чекрыгин сообщил, что сотрудники симферопольского СИЗО угрожают Балуху расправой.
ФСБ России задержала Балуха в декабря 2016 года под предлогом того, что на чердаке его дома нашли 90 патронов и несколько тротиловых шашек.
Защита Балуха и правозащитники заявляли, что он стал жертвой репрессий за свою проукраинскую позицию: в его дворе развевался флаг Украины.
Однако "суд" в аннексированном Россией Крыму признал Балуха виновным в хранении боеприпасов и приговорил его к 3 годам и 5 месяцам лишения свободы в колонии-поселении, а также штрафу в размере 10 тысяч рублей (порядка 4,6 тысячи гривен).
Против Балуха возбудили еще одно дело по заявлению начальника изолятора временного содержания в поселке Раздольное Валерия Ткаченко о якобы избиении. Сам Балух и его защита заявляли, что это Ткаченко напал на него.
Балух был арестован 8 декабря 2016 года в своем доме в селе Серебрянка Раздольненского района временно оккупированной Российской Федерацией АР Крым. Российские власти предъявили ему обвинение в хранении боеприпасов.
4 августа 2017 года Раздольненский районный "суд" приговорил Балуха к 3 годам и 7 месяцам лишения свободы в колонии поселении и штрафу в размере 10 тысяч российских рублей. 14 марта 2018 года подконтрольный Кремлю "Верховный суд" Крыма изменил приговор украинскому активисту, на два месяца уменьшив срок лишения свободы.
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