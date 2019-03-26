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В оккупированном Крыму не осталось ни одной школы с украинским языком обучения – правозащитники

Сегодня, 16:07

Классов с украинским языком обучения также значительно меньше, чем заявлено оккупационными властями

Фото из открытых источников
Фото из открытых источников.
В оккупированном Крыму не осталось ни одной школы с украинским языком обучения – правозащитники //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/a31/b90/5c9a31b9032ce.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/a31/b90/5c9a31b9032ce.jpg Крым Классов с украинским языком обучения также значительно меньше, чем заявлено оккупационными властями

Во временно оккупированном Крыму не осталось ни одной школы с украинским языком обучения. Об этом сообщает Крымская правозащитная группа по результатам проведенного мониторинга сферы образования на полуострове.

По данным экспертов, реальная ситуация с обучением на родном языке в Крыму значительно хуже, чем заявленная подконтрольным РФ "Министерством образования Республики Крым". 

"Крымская правозащитная группа в 2018-2019 учебном году провела собственный мониторинг ситуации с обучением на родном языке в Крыму. В ходе мониторинга были посещены 24 школы, в которых проводились опросы руководства, преподавателей и родителей учеников. В том числе: 3 школы, которые заявлены "Министерством" как школы с крымскотатарским языком обучения; 1 школа, заявленная как школа с украинским языком обучения; 18 школ, заявленных как школы с классами обучения на крымскотатарском языке; 2 школы, заявленные как школы с классами обучения на украинском языке", – отмечается в сообщении.

Согласно результатам мониторинга, в Крыму не осталось ни одной школы, в которой изучение всех предметов ведется на украинском языке. 

"Классов с украинским языком обучения также значительно меньше, чем заявлено оккупационными властями. Школы, которые официально заявлены как школы с крымскотатарским языком обучения, фактически таковыми не являются, а обучение в них ведется как на крымскотатарском, так и на русском языках", – добавили в Крымской правозащитной группе.

Напомним, Верховная Рада рассмотрела более 1200 поправок к "языковому закону". Депутаты продолжат работать завтра, но будут ли они дальше рассматривать поправки, неизвестно.

Напомним, в октябре прошлого года Рада приняла закон об украинском языке. Согласно документу, все сферы жизнедеятельности страны хотят обязать использовать исключительно украинский язык. Следить за исполнением закона будут "языковые инспекторы". Они смогут присутствовать на заседании любых госорганов, требовать документы у общественных организаций и политических партий, а также назначать размеры штрафов. Читайте подробней о новом законе о государственном языке.

В свою очередь в комментарии сайту "Сегодня" глава правления Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко и директор Агентства моделирования ситуаций Виталий Бала объяснили, когда стоит ожидать решения Рады по украинскому языку и что может этому препятствовать. Политологи настроены оптимистично, но напоминают о более чем 2000 правок.

Стоит отметить, что принятие языкового закона является одной из главных тем сегодняшнего дня. С остальными темами вы можете ознакомиться на сайте "Сегодня":

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Тег образование, школы, Крым, украинский язык

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Источник:

Сегодня

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