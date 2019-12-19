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В оккупированном Крыму поднимут тарифы на газ и воду: подробности

19 декабря, 09:54

Цена на газ станет выше с января 2020 года

/ Фото: Анатолий Бойко, Сегодня

В оккупированном Россией Крыму поднимут тарифы на газ и на водоотведение. Газ на полуострове станет дороже после Нового года, а вода – с июля 2020 года.

В Госдуме России постепенное повышения газового тарифа объяснили тем, что это исключит риск резкого роста цен на газ. Подорожание коммуналки на газ произойдет 1 января 2020 года.

В "Госкомцен" оккупированного полуострова рассказали, что тариф на водоотведение возрастет на 3%. Отвод воды подорожает с 1 июля 2020 года.

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Ранее мы сообщали, что в Симферополе снова начались проблемы с водой – 2 декабря часть города осталась без водоснабжения. Также мы сообщали, что Симферопольское водохранилище высохло практически до дна. Теперь по пересохшему дну одного из крупнейших водоемов полуострова, которое еще совсем недавно было полностью покрыто водой, ходят люди и ездят автомобили.

А в Севастополе из-за проблем с водоснабжением города подконтрольные России власти собирались использовать еще три подземные скважины.

Также мы писали, что в оккупированных крымских городах Армянске и Яны-Капу зафиксировали высокий уровень загрязнения воздух.

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цены Россия тарифы Крым повышение

Источник: ТАСС

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