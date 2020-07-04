В оккупированном Крыму подорожал отдых, отели "задрали цены"

Цены на отдых в Крыму увеличились в среднем на 10-15% по сравнению с 2019 годом

На фоне того, что курортный сезон у оккупантов не задался, так называемый "председатель комитета по туризму республики Крым" Алексей Черняк опроверг информацию о росте цен на гостиничные номера на полуострове.

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Заявление последовало в ответ на публикации в ряде СМИ информации о том, что якобы в Крыму цены на номера в отелях взлетели на 100%, сообщает ТАСС.

По словам оккупационных властей Крыма, цены на отдых в Крыму увеличились в среднем на 10-15% по сравнению с 2019 годом, турагенства же заявляют про скачки цен на 100%.

В свою очередь, генеральный директор российской сети турагентств "Розовый слон" Алексан Мкртчан констатировал, что к значительному увеличению стоимости номеров привели дополнительные расходы отелей на обеспечение безопасности в период пандемии и высокий спрос.

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"Все хорошие отели задрали цены. Глубина продаж – гигантская, многие отели встанут скоро на stop sale (остановка продаж) – это произойдет в течение двух недель, к 15-17 июля, поскольку весь июль будет продан и останутся места только после второй декады августа. В этом году будет от силы 4 млн отдыхающих в Крыму – это "потолок". Потому что в этом году сезон все равно скомкан. И в Крыму раньше холодает, чем в Сочи. В Крыму уже нельзя купаться в октябре, а в Сочи можно", – заявил он.

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А тем временем, из-за засухи в Крыму массово мелеют рекии водохранилища. Засуха в Крыму стала одной из самых сильных за последние 150 лет, а запасы воды – более чем в два раза меньше, чем годом ранее.

О том, во что оккупанты превратили Крым за шесть лет аннексии, смотрите в видеоролике:

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