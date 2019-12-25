Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 23,28
25,78

В оккупированном Крыму продаются елки с Прикарпатья – СМИ

25 декабря, 08:17

Журналисты нашли в аннексированном Симферополе точку продаж украинских новогодних елок

Фото: Крым.Реалии

Фото: Крым.Реалии

В аннексированном Россией Крыму могут продавать новогодние елки из Украины.

Об этом сообщает "Крым.Реалии", чьи журналисты обнаружили точку продаж искусственных деревьев на оккупированном полуострове, а именно – на новогодней ярмарке под зданием музыкального театра на проспекте Кирова в Симферополе.

Продавец елей "Карпатская", заявил, что они производятся на частном предприятии в Ивано-Франковской области, откуда их партиями отправляют в Россию, транзитом через которую товар попадает в Крым.

Реклама

По словам продавца, все его елки сертифицированы, что подкреплено соответствующими документами.

Мужчина добавил, что такие же елки продаются еще в трех точках в оккупированном Симферополе.

Напомним, в свете близящегося Нового года сайт "Сегодня" разбирался, во сколько обойдется праздничная елка или сосна – живая либо искусственная – украинцам. Подробнее об этом в материале "Новый год и Рождество: сколько стоит купить и нарядить праздничную елку" на нашем сайте.

А как зажигали главные новогодние елки страны и в каких городах установили самые красивые праздничные деревья, смотрите в видеосюжете:

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

Крым Симферополь искусственная Ивано-Франковская область новогодняя елка

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

У Зеленского отреагировали на приезд Путина в Крым
У Зеленского отреагировали на приезд Путина в КрымПолитика
Барин чаек попил, холопы в экстазе: в сети поиздевались над поездкой Путина в Крым
Барин чаек попил, холопы в экстазе: в сети поиздевались над поездкой Путина в КрымУкраина
В России пятерым крымским татарам дали 68 лет тюрьмы за
В России пятерым крымским татарам дали 68 лет тюрьмы за "терроризм"Крым
Путин первым проехал на поезде в Крым по Керченскому мосту: видео
Путин первым проехал на поезде в Крым по Керченскому мосту: видеоУкраина
"Принудительная интеграция с Россией": в ЕС отреагировали на запуск поездов в КрымПолитика
Россия грабит Украину в Крыму: удастся ли сохранить исторические ценности и памятники
Россия грабит Украину в Крыму: удастся ли сохранить исторические ценности и памятникиКрым

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...