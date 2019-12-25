В оккупированном Крыму продаются елки с Прикарпатья – СМИ

Фото: Крым.Реалии

В аннексированном Россией Крыму могут продавать новогодние елки из Украины.

Об этом сообщает "Крым.Реалии", чьи журналисты обнаружили точку продаж искусственных деревьев на оккупированном полуострове, а именно – на новогодней ярмарке под зданием музыкального театра на проспекте Кирова в Симферополе.

Продавец елей "Карпатская", заявил, что они производятся на частном предприятии в Ивано-Франковской области, откуда их партиями отправляют в Россию, транзитом через которую товар попадает в Крым.

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По словам продавца, все его елки сертифицированы, что подкреплено соответствующими документами.

Мужчина добавил, что такие же елки продаются еще в трех точках в оккупированном Симферополе.

Напомним, в свете близящегося Нового года сайт "Сегодня" разбирался, во сколько обойдется праздничная елка или сосна – живая либо искусственная – украинцам. Подробнее об этом в материале "Новый год и Рождество: сколько стоит купить и нарядить праздничную елку" на нашем сайте.

А как зажигали главные новогодние елки страны и в каких городах установили самые красивые праздничные деревья, смотрите в видеосюжете:

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