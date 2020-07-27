В оккупированном Крыму прощаются с погибшим Мусой Сулеймановым: фото и видео

В оккупированном Крыму проходит церемония прощания с погибшим трехлетним Мусой Сулеймановым, которого после исчезновения нашли мертвым в сливной яме. Об этом сообщает общественная организация "Крымская солидарность" в Facebook.

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"Отец Мусы Сулейманова не может принять участие в похоронах своего сына, так как он находится в симферопольском СИЗО-1", - говорится в сообщении.

По информации организации, люди продолжают прибывать в село Строгановка под Симферополем, где проходят похороны ребенка. Они ожидают возле дома Сулеймановых.

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Напомним, оккупанты в Крыму заявили, что ребенок утонул в выгребной яме. Однако журналист Айдер Муждабаев заявил, что некоторые факты трагедии не совпадают с официальной версией подконтрольных России "властей" полуострова.

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Как известно, в оккупированном Крыму отец Мусы, Руслан Сулейманов, был арестован по "делу Хизб ут-Тахрир" еще 26 марта прошлого года. На прошлой неделе его вернули из психиатрической клиники, где он месяц проходил принудительную экспертизу, в СИЗО.

"Хизб ут-Тахрир" – международная исламская политическая партия, которую в России признали террористической организацией. В Украине она легальна. На сайте украинской организации говорится, что цель партии – возобновление исламского образа жизни посредством установления халифата. Также отмечается, что "Хизб ут-Тахрир" не практикует насильственные методы, не содержит и не финансирует вооруженные группы.

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