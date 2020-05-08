В оккупированном Крыму разбился российский вертолет: есть жертвы

Из Симферополя в Джанкой вылетел борт санавиации

В оккупированном Крыму произошло ЧП с российским вертолетом: транспортно-боевой Ми-35 совершил жесткую посадку в районе Джанкоя.

Один военный, получивший травмы при жесткой посадке, умер.

В "министерстве здравоохранения" Крыма официально эту информацию не подтверждают.

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Но "вице-премьер" Крыма Елена Романовская заявила, что из Симферополя в Джанкой вылетел борт санавиации.

Пострадали трое военных.

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Полет вертолет выполнялся без боекомплекта, на земле разрушений нет. Причины происшествия выясняются.

Заметим, что транспортно-боевой вертолет Ми-35 предназначен для уничтожения днем и ночью в простых и сложных метеоусловиях бронетанковой техники противника, огневой поддержки подразделений сухопутных войск, высадки десанта, эвакуации раненых, а также транспортировки грузов.

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Ранее сообщалось, что возле берегов Греции пропал вертолет, который участвовал в учениях НАТО.

Добавим, что вертолет Ми-8 Воздушных сил Украины совершил вынужденную посадку на необорудованной площадке из-за залетевшей в двигатель птицы. В результате инцидента вертолет невредим, экипаж – цел.

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