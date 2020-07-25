В оккупированном Крыму разрубили на куски дельфина (18+)

В незаконно аннексированном Россией Крыму продолжают издеваться над дельфинами – раньше здесь обнаружили тушки детенышей этого животного, а теперь работники дельфинария в оккупированной Алуште расчленили тело взрослой особи.

Случившееся на своей странице в Facebook подтвердила подчиняющаяся России "глава Алушты" Галина Огнева.

По ее словам, руководство дельфинария уведомило оккупационные "власти Крыма" о гибели дельфина еще в начале месяца. А ветэкспертиза показала, что причиной смерти афалины стал отек легких.

"Из заявления пресс-службы дельфинария, животное было разделено на части уже после смерти и только по причине, что у них нет холодильной камеры соответствующего размера. Но и это не может быть аргументом для сделанного", – пишет Огнева.

Женщина уверяет, что обратилась в российскую природоохранную прокуратуру, а также так называемые "прокуратуру Алушты" и "управление МВД по Алуште". Еще она выразила намерение закрыть дельфинарий после получения заключения правоохранительных органов.

Первыми о гибели дельфина Мирона сообщили местные защитники прав животных в Instagram, опубликовав шокирующее видео с разрубленным на части телом. Зоозащитники отдельно отмечают, что о произошедшем стало известно 24 июля, когда во всем мире отмечали День китообразных.

Осторожно! Видео содержит сцены жестокости!

INSTAGRAM

Напомним, в прошлом году в Крыму стало известно о незаконной продаже вяленого мяса дельфинов, которые выбросились на берег.

Кроме того, недавно стало известно, во что превратилась Стрелецкая бухта, расположенная в оккупированном Севастополе – некогда популярное среди крымчан место отдыха стало свалкой с цветущей и заросшей водорослями водой, в которой плавают покрышки и бытовой мусор.

Поэтому и по другим причинам на полуостров не хотят ехать туристы. Подробнее смотрите в видеосюжете:

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