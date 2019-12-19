В оккупированном Крыму резко выросла безработица

Только в ноябре уровень безработицы на полуострове вырос на 15,5%

/ Фото: Сегодня

В оккупированном Крыму значительно вырос уровень безработицы. Об этом сообщили в пресс-службе подконтрольного российским властям Крымстата.

"Численность зарегистрированных безработных, состоявших на учете в Центре занятости населения, в течение ноября 2019 года увеличилась на 15,5% по сравнению с октябрем 2019 года и составила 5004 человека", – говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что уровень зарегистрированной безработицы на полуострове на данный момент составляет 0,6% от численности рабочей силы.

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Ранее мы сообщали, что в Крыму поднимут тарифы на газ и на водоотведение. Газ на полуострове станет дороже после Нового года, а вода – с июля 2020 года.

Кроме того, что в Симферополе снова начались проблемы с водой: 2 декабря часть города осталась без водоснабжения: Симферопольское водохранилище высохло практически до дна. И теперь по пересохшему дну одного из крупнейших водоемов полуострова, которое еще совсем недавно было полностью покрыто водой, ходят люди и ездят автомобили.

Также мы писали, что в оккупированных крымских городах Армянске и Яны-Капу зафиксировали высокий уровень загрязнения воздуха.

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