В оккупированном Крыму силовики массово обыскивают крымских татар (фото)

В оккупированном Крыму российские силовики снова начали обыскивать крымских татар. "Облаву" на дома в Бахчисарае и Бахчисарайском районе начали сегодня утром, 11 марта. Фото и видео с места событий опубликовала "Крымская солидарность" в Facebook.
По словам активистов, обыски проходят в домах историка Сеитумера Сейтумерова, Шукри Сейтумерова, стримеров "Крымской солидарности" Амета Сулейманова и Сейдамета Мустафаева, а также – у Рустема Сейтмеметова, Айдера Сулейманова.
Причина обысков пока неизвестна, так как российские силовики отказываются комментировать ситуацию.
Ранее мы писали, что на протяжении 2019 года в оккупированном Крыму было зафиксировано 335 политически мотивированных арестов, из них 43 – по новым уголовным делам.
Напомним, ранее международная правозащитная организация Freedom House очень низко оценила уровень свобод и политических прав в оккупированном Крыму из-за действий России.
Также мы писали, что Владимир Зеленский уже учредил День сопротивления оккупации Крыма, который теперь в Украине будет отмечаться ежегодно 26 февраля:
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