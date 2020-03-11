В оккупированном Крыму силовики массово обыскивают крымских татар (фото)

В оккупированном Крыму российские силовики снова начали обыскивать крымских татар. "Облаву" на дома в Бахчисарае и Бахчисарайском районе начали сегодня утром, 11 марта. Фото и видео с места событий опубликовала "Крымская солидарность" в Facebook.

По словам активистов, обыски проходят в домах историка Сеитумера Сейтумерова, Шукри Сейтумерова, стримеров "Крымской солидарности" Амета Сулейманова и Сейдамета Мустафаева, а также – у Рустема Сейтмеметова, Айдера Сулейманова.

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Причина обысков пока неизвестна, так как российские силовики отказываются комментировать ситуацию.

Ранее мы писали, что на протяжении 2019 года в оккупированном Крыму было зафиксировано 335 политически мотивированных арестов, из них 43 – по новым уголовным делам.

Напомним, ранее международная правозащитная организация Freedom House очень низко оценила уровень свобод и политических прав в оккупированном Крыму из-за действий России.

Также мы писали, что Владимир Зеленский уже учредил День сопротивления оккупации Крыма, который теперь в Украине будет отмечаться ежегодно 26 февраля:

Видео: president.gov.ua

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