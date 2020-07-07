В Крыму силовики массово обыскивают крымских татар: есть первые задержанные (фото, видео)

В оккупированном Крыму российские силовики снова начали обыскивать крымских татар. "Облаву" на дома в разных районах полуострова начали сегодня утром, 7 июля. Фото и видео с места событий опубликовала "Крымская солидарность" в Facebook.

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По словам активистов, обыски начались рано утром в селе Железнодорожное у Суфьянова Алима и в селе Белокаменка у Хайретдинова Сейрана. Затем стали поступать сообщения об обысках российских силовиков у крымских татар и в других районах Крыма: в пгт Октябрьское у Эмиля Зиядинова, в Симферопольском районе у Исмета Ибрагимова, в Алуште у Алима Суфьянова.

Причина обысков пока неизвестна, так как российские силовики отказываются комментировать ситуацию.

Активисты сообщают о том, что после обыска увезли в ФСБ всего шесть человек: Сейрана Хайретдинова, Александра Сизикова, Эмиля Зиядинова, Исмета Ибрагимова, Алима Суфьянова, Вадима Бектемирова.

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Комментарий супруги Вадима Бектемирова об обыске в их доме – смотрите в видео.

Ранее мы писали, что на протяжении 2019 года в оккупированном Крыму было зафиксировано 335 политически мотивированных арестов, из них 43 – по новым уголовным делам.

Напомним, обыски у крымских татар проходят довольно часто. Так, в марте 2019 года российские силовики устроили обыски в Бахчисарайском районе.

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