Українська
$ 27,13
30,72
  1. Новости в регионах
  2. Новости Крыма

В Крыму силовики массово обыскивают крымских татар: есть первые задержанные (фото, видео)

7 июля, 08:49

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

Причины обысков пока неизвестны

В оккупированном Крыму российские силовики снова начали обыскивать крымских татар. "Облаву" на дома в разных районах полуострова начали сегодня утром, 7 июля. Фото и видео с места событий опубликовала "Крымская солидарность" в Facebook.

Реклама

По словам активистов, обыски начались рано утром в селе Железнодорожное у Суфьянова Алима и в селе Белокаменка у Хайретдинова Сейрана. Затем стали поступать сообщения об обысках российских силовиков у крымских татар и в других районах Крыма: в пгт Октябрьское у Эмиля Зиядинова, в Симферопольском районе у Исмета Ибрагимова, в Алуште у Алима Суфьянова.

Причина обысков пока неизвестна, так как российские силовики отказываются комментировать ситуацию.

Активисты сообщают о том, что после обыска увезли в ФСБ всего шесть человек: Сейрана Хайретдинова, Александра Сизикова, Эмиля Зиядинова, Исмета Ибрагимова, Алима Суфьянова, Вадима Бектемирова.

В тренде
Репрессии, пытки и бесчеловечное обращение: генсек ООН рассказал о преступлениях России в Крыму
Реклама

Комментарий супруги Вадима Бектемирова об обыске в их доме – смотрите в видео.

Ранее мы писали, что на протяжении 2019 года в оккупированном Крыму было зафиксировано 335 политически мотивированных арестов, из них 43 – по новым уголовным делам.

Напомним, обыски у крымских татар проходят довольно часто. Так, в марте 2019 года российские силовики устроили обыски в Бахчисарайском районе.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Крым Украина крымские татары оккупанты обыски

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

В США рассказали, что ждет Россию, если она ударит по Украине из Крыма
В США рассказали, что ждет Россию, если она ударит по Украине из КрымаПолитика
Запуск Россией грузовых поездов в Крым: Украина пригрозила Арбитражным трибуналом
Запуск Россией грузовых поездов в Крым: Украина пригрозила Арбитражным трибуналомКрым
Из-за засухи в Крыму массово мелеют реки (фото)
Из-за засухи в Крыму массово мелеют реки (фото)Крым
РФ сосредотачивает многотысячные силы на границе с Украиной: какие войска готовы атаковать
РФ сосредотачивает многотысячные силы на границе с Украиной: какие войска готовы атаковатьПолитика
По Керченскому мосту пустили грузовые поезда: появилось видео
По Керченскому мосту пустили грузовые поезда: появилось видеоКрым
Кулеба рассказал, как новый статус Украины в НАТО поможет в вопросе Крыма
Кулеба рассказал, как новый статус Украины в НАТО поможет в вопросе КрымаПолитика

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять