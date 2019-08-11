В оккупированном Крыму смертность существенно превысила рождаемость

На полуострове за пять месяцев также уменьшилось число зарегистрированных браков

/ Фото: Pixabay

В оккупированном Крыму, где недавно подняли флаг Украины, в январе-мае 2019 года родились 7,6 тыс. детей. При этом количество умерших за этот период достигло 12 тыс. человек, сообщает "Крыминформ" со ссылкой на данные Крымстата.

Таким образом, смертность за пять месяцев превысила рождаемость почти в 1,6 раза.

По данным статистического ведомства, ни в одном регионе полуострова число родившихся не превысило число умерших.

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С января по май в Крыму родились 3,9 тыс. мальчиков и 3,7 тыс. девочек, из них – 86 двоен и три тройни.

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Также сообщается, что за указанный период зарегистрированы более 3 тыс. браков и 2 тыс. разводов. Число зарегистрированных браков уменьшилось по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 16%, а количество зарегистрированных разводов – на 21%.

Новости "Сегодня" сообщали, что Крым был незаконно аннексирован Россией в марте 2014 года после проведения "референдума", не признанного ни Украиной, ни мировым сообществом.

В августе 2019 года президент Владимир Зеленский в ходе визита в Турцию заявил, что Крым обязательно вернется в состав Украины. Подробнее смотрите в нашем сюжете:

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