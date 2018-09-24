В оккупированном Крыму столкнулись автобус и ВАЗ, погибли пять человек

В Первомайском районе оккупированного Крыма, где на исходе питьевая вода, в понедельник, 24 сентября, пять человек погибли в результате столкновения рейсового автобуса Setra и автомобиля ВАЗ-2110.

Об этом сообщают Крым.реалии со ссылкой на пресс-службу дорожной инспекции РФ.

Отмечается, что авария произошла на трассе Красноперекопск-Симферополь.

"По предварительной информации, в аварии погибли пять человек, все пассажиры ВАЗа. В автобусе ехали 13 человек, никто из них не пострадал", – говорится в сообщении.

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На месте происшествия работают спасатели.

Напомним, только за первое полугодие 2018 года в ДТП в Украине погибли 1237 человек, пострадали – 12,8 тыс. Всего за январь-июнь произошло больше 68 тыс. аварий, из них с пострадавшими – 9,9 тыс. ДТП.

Кроме того, как рассказывал ранее заместитель министра внутренних дел Сергей Яровой, в Украине было зафиксировано более 26 тысяч нарушений ПДД. По его словам, полиция вводит в действие план неотложных комплексных мер по усилению безопасности дорожного движения.