В оккупированном Крыму столкнулись две легковушки: есть погибшие и пострадавшие

В оккупированном Крыму произошло смертельное ДТП – столкнулись легковушки Lada Priora и Kia Optima. Погибли три человека, еще пятеро – пострадали, сообщили в пресс-службе подконтрольного России министерства внутренних дел полуострова.

ДТП произошло около 8:40 1 октября на трассе "Таврида", в районе поселка Приморское. По предварительным данным, водитель Lada, двигаясь со стороны Симферополя в сторону Керчи, выехал на полосу встречного движения, где и лоб в лоб столкнулся с Kia.

В результате аварии погибли три человека, которые находились в Lada. Также пострадали еще пять человек.

Напомним, не так давно в Симферополе автомобиль залетел в подземный переход. Авария случилась неподалеку от кинотеатра "Звезда".

Ранее сообщалось, что за восемь месяцев 2019 года в Украине произошло 100 236 дорожно-транспортных происшествий. В результате этих аварий погиб 1991 человек.

Добавим, что сайт "Сегодня" писал, почему в Украине стало больше аварий на дорогах. Также были названы украинские города-рекордсмены по количеству ДТП.

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