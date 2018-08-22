В оккупированном Крыму украинца Стешенко приговорили к двум годам колонии

В оккупированном Симферополе, в котором недавно под граффити с изображением Путина местные художники нарисовали украинских политзаключенных, подконтрольный России центральный районный суд приговорил уроженца Харькова Александра Стешенко к двум годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении. Об этом сообщает "Крым Реалии" со ссылкой на пресс-службу ФСБ РФ.

Украинца признали виновным в поджоге дома российского муфтия Крыма Эмирали Аблаева. Как уверяют в ФСБ России, что в ходе следствия Стешенко полностью признал свою вину и поэтому уголовное преследование за совершения еще одного преступления (часть 2 статьи 282.1 УК России – создание экстремистского сообщества) прекратили.

Напомним, Стешенко был задержан в апреле 2018 "при въезде на территорию Крыма". Тогда ФСБ России обвинила Меджлис в создании "экстремистской группы" в оккупированном Крыму для запугивания "пророссийски настроенных" крымских татар.

Ранее сообщалось, что Великобритания требует от России немедленно освободить 70 украинских политзаключенных.

Также сообщалось, что Киев готов передать 23 россиян в обмен на освобождение украинского режиссера Олега Сенцова и других незаконно удерживаемых в России и оккупированном Крыму украинцев.



