В оккупированном Крыму украинца Стешенко приговорили к двум годам колонии

Сегодня, 14:53

Мужчину признали виновным в поджоге дома российского муфтия Крыма

 

Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

В оккупированном Симферополе, в котором недавно под граффити с изображением Путина местные художники нарисовали украинских политзаключенныхподконтрольный России центральный районный суд приговорил уроженца Харькова Александра Стешенко к двум годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении. Об этом сообщает "Крым Реалии" со ссылкой на пресс-службу ФСБ РФ.

Украинца признали виновным в поджоге дома российского муфтия Крыма Эмирали Аблаева. Как уверяют в ФСБ России, что в ходе следствия Стешенко полностью признал свою вину и поэтому уголовное преследование за совершения еще одного преступления (часть 2 статьи 282.1 УК России – создание экстремистского сообщества) прекратили.

Напомним, Стешенко был задержан в апреле 2018 "при въезде на территорию Крыма". Тогда ФСБ России обвинила Меджлис в создании "экстремистской группы" в оккупированном Крыму для запугивания "пророссийски настроенных" крымских татар. 

Ранее сообщалось, что Великобритания требует от России немедленно освободить 70 украинских политзаключенных.

Также сообщалось, что Киев готов передать 23 россиян в обмен на освобождение украинского режиссера Олега Сенцова и других незаконно удерживаемых в России и оккупированном Крыму украинцев.
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