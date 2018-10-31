Количество погибших не изменилось – 21 человек, 10 их них – дети

В результате трагических событий, произошедших 17 октября в Керченском политехническом колледже, пострадали 88 человек, в том числе 52 ребенка,

Об этом сообщают подконтрольные Кремлю крымские СМИ.

Отмечается, что число погибших не изменилось – 21 человек, 10 их них – дети.

"Погиб 21 человек, в том числе 10 детей. Из них: на месте ЧС погибло 16 человек, включая стрелка, в больницах умерли четыре человека, при транспортировке – один человек", – говорится в сообщении.

По данным СМИ, "в настоящее время на стационарном лечении находятся 42 человека, в том числе 25 детей; 13 человек, из них 10 детей, получили медицинскую помощь в амбулаторно-поликлинических условиях; выписано 12 человек, в том числе семеро детей".

На сегодняшний день в больницах находится 21 человек, из них один ребенок – в крайне тяжелом состоянии, шестеро детей и один взрослый – в тяжелом.

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Напомним, 17 октября студент Керченского политехнического колледжа открыл стрельбу в учебном заведении, после чего покончил с собой. В результате стрельбы и взрыва погиб 21 человек, большинство – студенты колледжа. 11 жертв были несовершеннолетними. Восемь девочек в возрасте от 14 до 20 лет привезли в Москву, семь из них – в тяжелом состоянии.

В то же время многие эксперты заподозрили причастность России к теракту. Также стали появляться любопытные странности в этом массовом убийстве. Так, например, российский политик рассказал о странных нестыковках бойни в Керчи. Полковник запаса ФСБ считает, что не может обычный парень за 15-20 минут "положить" из ружья почти 70 человек.

В свою очередь военный эксперт Олег Жданов в комментарии сайту "Сегодня" рассказал об очередных нестыковках в расследовании и о новых мотивах теракта. Он выразил уверенность, что к преступлению могут быть причастны спецслужбы РФ.