В оккупированном Крыму в жутком ДТП погибли пять человек
Еще трое людей в результате аварии пострадали
В оккупированном Россией Крыму произошло смертельное столкновение легковушки и микроавтобуса. Авария унесла жизни пятерых человек, сообщили в пресс-службе подконтрольного РФ местного МВД.
Жуткое ДТП произошло сегодня в 00:07 под Симферополем. Там столкнулись Chevrolet Lacetti и Mercedes-Benz Vito. Как выяснилось, водитель легковушки 1999 года рождения не справился с управлением, и автомобиль выехал на встречную полосу движения, где и столкнулся с микроавтобусом.
"В результате ДТП водитель и три пассажира автомобиля Chevrolet Lacetti, а также водитель автомобиля Mercedes Vito погибли. Еще три пассажира автомобиля Mercedes Vito получили телесные повреждения", – рассказали в ведомстве.
Напомним, что это уже не первое серьезное ДТП в аннексированном Крыму за последнее время. Так, тяжелая военная техника оккупантов попала в ДТП и перевернулась. Из-за аварии с российскими военными пострадали и гражданские.
Также сообщалось, что недалеко от поселка Партенит произошла масштабная авария – среди 12 "участников" оказался троллейбус, молоковоз, четыре "ГАЗели" и шесть легковушек. Ранения получил один человек.
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