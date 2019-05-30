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В оккупированном Крыму во время регаты столкнулись яхты – СМИ

30 мая, 23:37

Яхты чуть не протаранили судейскую лодку

Фото: Pixabay

В оккупированном Крыму во время регаты столкнулись три яхты. Яхты чуть не протаранили судейскую лодку, – об этом сообщает "Говорит Москва".

По информации СМИ, судья регаты "Золотое кольцо Боспорского царства" потребовала дисквалификации виновников столкновения.

Парусная регата, которая проходит в рамках фестиваля "Золотое кольцо Боспорского царства", открылась 25 мая в российском Геленджике. В регате принимают участие около 20 яхт. Экипажи стартовали 26 мая и пройдут маршрут Геленджик – Севастополь с заходами и стоянками в городах, связанных с античной историей. 

Курортный сезон в Крыму стартует 1 июня в Ялте вместе с заходом в порт города парусной регаты. 

Напомним, что у побережья Канн столкнулись две яхты, есть жертвы

Как сообщалось, ранее два грузовых корабля столкнулись в водах японской префектуры Чиба недалеко от восточного побережья страны. В результате столкновения судно Sensho Maru затонуло. Спасатели начали поиск членов экипажа. Газета Asahi уточнила, что четыре моряка с Sensho Maru пропали без вести, капитану удалось спастись. Судно перевозило 1300 тонн стали.

Напомним, мы писали о крушении парома в Ираке, жертвами которого стали более 100 человек. Катастрофа произошла во время празднования прихода весны по причине троекратного перегруза парома – при максимальной вместимости в 75 человек на его борту по уточненной информации находились от 170 до 250 пассажиров.


Кроме этого, у берегов Франции 29 апреля произошел пожар на борту пассажирского судна. Об этом сообщили в морской префектуре страны. Происшествие случилось на корабле Pont-Aven, который находился в 142 км от французского побережья. На борту Pont-Aven находятся 908 человек, из которых 142 – члены экипажа. Пассажирами судна являются граждане Франции, Великобритании, США, Испании и Польши. Корабль принадлежит французскому морскому перевозчику Brittany Ferries.

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Тег Крым, яхта, столкновение, регата

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Источники:

Говорит Москва , Радио Свобода

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