В Крыму выпустили на свободу активиста, арестованного за посты в соцсетях

В оккупированном Россией Крыму активиста Марлена Мустафаева, которого осудили за посты в социальной сети, отпустили на волю. Об этом сообщает "Крымская правозащитная группа" в Facebook.

"Сегодня, 16 сентября 2018 года, был освобожден отбывавший административный арест Марлен Мустафаев, – говорится в сообщении.

Напомним, 4 сентября в доме Марлена Мустафаева провели обыск, после этого "Киевский районный суд" Симферополя арестовал Мустафаева за посты в социальной сети на 12 суток. Против татарина уже возбудили дело по ч. 1 ст. 282 УК РФ (Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства).

Ранее задержанного в оккупированном Крыму гражданина Украины, журналиста Наримана Мемедеминова принудительно госпитализировали в Крымскую республиканскую психиатрическую больницу №1.

Кроме того, Федеральная служба безопасности России задержала в оккупированном Крыму гражданина Украины, который якобы уклонялся от отбытия наказания за преступление.

Также мы писали о том, что ФСБ России обвинила Меджлис крымскотатарского народа в создании "экстремистской группировки" под руководством СБУ, целью которой оккупанты называли "запугивание пророссийских жителей Крыма".



