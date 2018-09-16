В Крыму выпустили на свободу активиста, арестованного за посты в соцсетях

Сегодня, 13:37

Марлен Мустафаев отбывал админарест за якобы "разжигание вражды"

Фото: www.facebook.com/crimeansolidarity
Фото: www.facebook.com/crimeansolidarity

В оккупированном Россией Крыму активиста Марлена Мустафаева, которого осудили за посты в социальной сети, отпустили на волю. Об этом сообщает "Крымская правозащитная группа" в Facebook.  

"Сегодня, 16 сентября 2018 года, был освобожден отбывавший административный арест Марлен Мустафаев, – говорится в сообщении.

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Напомним, 4 сентября в доме Марлена Мустафаева провели обыск, после этого "Киевский районный суд" Симферополя арестовал Мустафаева за посты в социальной сети на 12 сутокПротив татарина уже возбудили дело по ч. 1 ст. 282 УК РФ (Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства).

Ранее задержанного в оккупированном Крыму гражданина Украины, журналиста Наримана Мемедеминова принудительно госпитализировали в Крымскую республиканскую психиатрическую больницу №1.

Кроме того, Федеральная служба безопасности России задержала в оккупированном Крыму гражданина Украины, который якобы уклонялся от отбытия наказания за преступление.

Также мы писали о том, что ФСБ России обвинила Меджлис крымскотатарского народа в создании "экстремистской группировки" под руководством СБУ, целью которой оккупанты называли "запугивание пророссийских жителей Крыма".  
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