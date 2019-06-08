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В оккупированном Крыму задержали двух украинцев

8 июня, 10:41

Украинцев задержали во время прохождения административной границы с Крымом

Фото: kerch.fm
Фото: kerch.fm.

В оккупированном Армянске российские пограничники незаконно задержали двух украинцев, разыскиваемых по подозрению в якобы совершении уголовных преступлений на территории России. Об этом сообщили в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по РК, передает Керчь.ФМ

Так, при осуществления пограничного контроля в отношении граждан, следующих через административную границу Крыма и Украины в автомобильном пункте пропуска Армянск, сотрудником Пограничного управления России выявлен гражданин Украины 1992 г.р., который с 2016 года незаконно объявлен в федеральный розыск за якобы незаконное предпринимательство.

Еще один украинец 1987 г.р. был задержан в Армянске по обвинению в якобы публичном оскорблении "представителя власти при исполнении им своих должностных обязанностей".

Ранее сообщалось, что на въезде в оккупированный Крым российские пограничники задержали гражданина Украины в пропускном пункте Армянск.

В ФСБ отмечают, что украинца задержали, потому что он якобы находится в розыске за мошенничество.

Также сообщается, что в отношении задержанного избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде до рассмотрения уголовного дела в судебном порядке.

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Тег Россия, украинцы, Крым

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