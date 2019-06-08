В оккупированном Крыму задержали двух украинцев
Украинцев задержали во время прохождения административной границы с Крымом
В оккупированном Армянске российские пограничники незаконно задержали двух украинцев, разыскиваемых по подозрению в якобы совершении уголовных преступлений на территории России. Об этом сообщили в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по РК, передает Керчь.ФМ
Так, при осуществления пограничного контроля в отношении граждан, следующих через административную границу Крыма и Украины в автомобильном пункте пропуска Армянск, сотрудником Пограничного управления России выявлен гражданин Украины 1992 г.р., который с 2016 года незаконно объявлен в федеральный розыск за якобы незаконное предпринимательство.
Еще один украинец 1987 г.р. был задержан в Армянске по обвинению в якобы публичном оскорблении "представителя власти при исполнении им своих должностных обязанностей".
Ранее сообщалось, что на въезде в оккупированный Крым российские пограничники задержали гражданина Украины в пропускном пункте Армянск.
В ФСБ отмечают, что украинца задержали, потому что он якобы находится в розыске за мошенничество.
Также сообщается, что в отношении задержанного избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде до рассмотрения уголовного дела в судебном порядке.
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